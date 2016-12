Von Angela Dähling

Mayrhofen, Tux – Ausgebremst von den Mehrheitsfraktionen im Gemeinderat – das sieht sich derzeit der Mayrhofner Elektriker und Internetanbieter Norbert Wierer. Er möchte eine Leerverrohrung in der Dornauer Straße, die von der Gemeinde im Zuge der Gehsteigerrichtung und Zilleruferbefestigung mit verlegt wurde, mitnutzen.

Wierer, der auch Kabelfernsehen anbietet und einen lokalen Mayrhofner TV-Sender betreibt, will dort zwei Mikrorohrverbände einbringen, um sein Glasfasernetz zu erweitern. Doch dagegen haben einige Gemeinderäte etwas einzuwenden. „Als ich das Thema zur Sprache brachte, meinte VBM Franz Eberharter, Wierer brauche keine Monopolstellung und die Bergbahn habe auch Interesse, die Verrohrung zu nutzen. Das sei aber im öffentlichen Interesse“, schildert BM Monika Wechselberger. Mit der Mehrheit von Eberharters Liste und jener vom Mayr­hofner Wirtschaftsbundobmann Hans Jörg Moigg wurde Wierers Antrag abgelehnt.

Der Unternehmer wandte sich daraufhin an die Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH (RTR) in Wien. Zum Schlichtungstermin am 12. Dezember fuhr die Bürgermeisterin, weil ihr Vize keine Zeit hatte. „Norbert Wierer darf die Verrohrung nutzen – ebenso wie andere Internet­anbieter, wie A1 oder UPC. Wir müssen das dulden – es ist unsere gesetzliche Verpflichtung“, erklärt sie das Ergebnis des Termins. Natürlich wäre die Nutzung nicht unentgeltlich. „Ich würde eine einmalige Nutzungsgebühr zahlen“, sagt Wierer. Auch über den Preis pro Laufmeter wurde er sich mit der Bürgermeisterin einig: drei Euro pro Quadratmeter. Bei der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember verweigerte die mit Mandatsmehrheit ausgestattete Opposition im Gemeinderat aber, der Empfehlung der RTR als Streitschlichtungsstelle Folge zu leisten.

BM Wechselberger ist empört. „Das ist der erste Fall in Tirol, wo eine Gemeinde einem ortsansässigen Betreiber die Rohrmitnutzung untersagen will“, sagt sie. Der Mayrhofner Unternehmer würde rund 75 % des Ortes mit Internet versorgen. Was sie besonders verärgert: „VBM Franz Eberharter fragte mich allen Ernstes in der Sitzung, was ich denn überhaupt für ein Verhältnis mit Herrn Wierer hätte.“ VBM Franz Eberharter war gestern trotz mehrmaliger Versuche für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

GV Hans Jörg Moigg erklärt, man wolle rechtlich noch einiges abklären. „Unser Wunsch ist es, dass die Gemeinde Breitband zur Verfügung stellt und sich die Betreiber bei uns einmieten“, sagt er. So wolle man eine Ganzflächenversorgung und eine Chancengleichheit für alle sicherstellen.

Die Telekom-Control-Kommission wird sich jetzt mit dem Fall zu beschäftigen haben.