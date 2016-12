Von Marco Witting

Innsbruck – Weihnachtsfeiern. Noch schnell auf den Christkindlmarkt. Und ohne Alkohol geht auch die Familienfeier nicht vorbei. Fast jeder Fünfte trinkt zu Weihnachten und Silvester mehr als sonst. Vor allem auch für die jüngere Generation spielt Alkohol an den Festtagen eine größere Rolle. Knapp jeder Dritte aus der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen betrinkt sich an den Feiertagen. Doch für viele Menschen wird der Alkoholkonsum zum Problem. So rechnet die Suchthilfe BIN mit rund 40.000 Alkoholkranken in Tirol. Mindestens 80.000 sind suchtgefährdet.

„Feiertag heißt feiern. Und das passiert sehr oft mit Alkohol“, erklärt Obmann Christian Haring. Es gebe natürlich Menschen, die den Umgang mit Hochprozentigem beherrschen. Doch gerade durch den anlassbezogenen, ritualisierten Alkoholkonsum bekommen viele Menschen diesbezüglich Probleme. „Gerade weil der Alkohol überall zu finden ist“, wie Raphaela Banzer von der BIN-Beratungsstelle in Innsbruck erzählt. Viele Betroffene würden den Alkohol dazu verwenden, um über die Feiertage zu kommen. Besonders gefährlich ist das bei Menschen, die für sich noch nicht akzeptiert haben, dass sie ein Alkoholproblem haben. Eine besonders große Rolle spiele dabei der Gruppendruck. Haring: „Man sollte nie jemanden zu Alkohol einladen. Sondern ihn eher einfach fragen, ob er etwas trinken wolle.“ Jeder könne und solle trinken, was er wolle, sagte der BIN-Obmann. Hier brauche es ein gesellschaftliches Umdenken.

Viele Menschen würden nicht den Mut aufbringen, sich dem Thema der Sucht zu stellen. Das böse Erwachen komme aber nicht an den Feiertagen, sondern meistens danach. Dann steige auch die Zahl der Klienten im BIN, erklärt Banzer. Während und auch nach dem Fest können Alkoholkranke und auch Angehörige hier kostenlos und anonym Hilfe in Anspruch nehmen.

Dass so viele Jugendliche zu Weihnachten, aber auch unterm Jahr zur Flasche greifen, das hat bei Haring zu einem Umdenkprozess geführt. Geht es nach internationalen Zahlen, so trinken Tirols Jugendliche besonders häufig Alkohol. „Wir haben sehr stark auf die Präventionsarbeit gesetzt und darauf, dass die Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol wählen. Das haben wir angesichts der Zahlen nicht geschafft“, sagt Haring. Vielleicht brauche es strengere gesetzliche Regeln für den Alkoholgebrauch durch Jugendliche.