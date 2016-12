Von Claudia Funder

Lienz – Es ist noch gar nicht so lange her, da hing immer wieder eine Dunstglocke über dem Lienzer Talboden. Die Luftwerte waren besorgniserregend, insbesondere hinsichtlich Feinstaub. Handeln war angesagt, waren es doch die gesundheitsschädigenden Partikel, die die Luft in früheren Jahren zigmal über das definierte EU-Tagesmittel-Limit schnellen ließen. Im Jahr 2006 wurden in Lienz gar 63 Überschreitungstage verzeichnet. Der Grenzwert ist 50 Mikrogramm als Tagesmittelwert, wobei 35 Überschreitungen gemäß EU-Luftqualitätsrichtlinie und 25 Überschreitungen gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft zulässig sind.

Heute, zehn Jahre nach dieser Rekordüberschreitung des Jahres 2006, können die Lienzer längst aufatmen. Das einst konsequent geschnürte Maßnahmenbündel hat gegriffen. Die Statistik hat sich bezüglich Feinstaub eindrucksvoll zum Positiven verändert.

Heuer gab es erst zwei Überschreitungstage: den 1. Jänner und den 6. April.

Dass sich die einst dramatischen Luftwerte insbesondere hinsichtlich Feinstaub markant verbessert haben, daran hatte maßgeblich die Errichtung der Stadtwärme Lienz ihren Anteil. „Mehr als 800 Heizkessel wurden aus den Kellern entfernt“, weiß Oskar Januschke, Leiter der Abteilung Umwelt und Zivilschutz. „Die Feinstaubbelastung wurde um 87 Prozent reduziert.“

Zur deutlichen Luftverbesserung trug auch die Einführung eines dynamisierten Winterdienstes bei. Man ging weg von der Streuung mit Splitt. 800 Tonnen davon werden nun pro Wintersaison eingespart, betont Oskar Januschke. Effizientere Produkte finden Einsatz: rund 250 Tonnen Salz und 15 Tonnen Calcium Magnesium Acetat (CMA), auch als „Feinstaubkleber“ bekannt. Mitarbeiter des Winterdienstes rücken nicht pauschal aus. Abhängig von den jeweils aktuellen Luft- und Wetterwerten wird genau das auf den Straßen aufgebracht, was es braucht. Und die Straßen werden auch konsequent gereinigt – sprich: gewaschen.