St. Anton – Mit zwei Messfeiern gedachte die Bevölkerung von St. Anton am Arlberg des St. Antoner Missionars Pater Fritz Tschol, der am 16. Oktober 87-jährig an seiner langjährigen Wirkungsstätte in Brasilien verstorben war. Der Innsbrucker Diözesanadministrator Jakob Bürgler und Bischof Erwin Kräutler zelebrierten in der Pfarrkirche Messfeiern und würdigten dabei das jahrzehntelange aufopfernde Wirken des St. Antoners. Der gebürtige Vorarlberger Erwin Kräutler hat 51 Jahre lang mit Pater Tschol am Rio Xingu zusammengearbeitet, 26 Jahre davon als Bischof. „Pater Fritz war ein samaritanischer Priester, der sich vorbildlich für die indigene und unterdrückte Bevölkerung eingesetzt hat“, so Kräutler. Das Lebenswerk von Pater Fritz Tschol in Brasilien solle fortgesetzt werden, St. Anton werde dafür weiterhin eine finanzielle Unterstützung leisten, betonte Bürgermeister Helmut Mall. Erwin Kräutler konnte dafür einen Scheck über 12.000 Euro in Empfang nehmen. 7750 Euro kommen vom diesjährigen St. Antoner Weihnachtsbasar, der Rest wurde von Gemeinde und Tourismusverband aufgestockt. Ebenfalls 7750 Euro, die Hälfte des Basarerlöses, wurden Pfarrer Augustin vom Seelsorgeraum Oberes Stanzertal für dessen Mädchenprojekt in Togo überreicht. (psch)