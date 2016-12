Innsbruck – „Allen schwerstkranken Menschen zu Hause, im Heim, im Krankenhaus oder in einer speziellen Hospizeinrichtung soll ein würde- und respektvoller Lebensabend in angemessener Umgebung ermöglicht werden“, erklärte gestern LH Günther Platter (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Landesregierung, Gebietskrankenkasse und der Verein Tiroler Hospiz-Gemeinschaft investieren zehn Millionen Euro pro Jahr in die Palliativmedizin. Vor Kurzem wurde der Grundstein für das Hospiz-Haus in Hall gelegt. Rund 300 Menschen können dort betreut werden.

Vorgesehen sind auch 40 Betten in Tirols Spitälern. In Lienz, Kufstein, Schwaz und Innsbruck sind 26 bereits umgesetzt. Außerdem soll der Ausbau der ambulanten Hospizversorgung vorangetrieben werden. „Das Gesamtkonzept macht eine flächendeckende Betreuung in ganz Tirol möglich“, erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Seit Jahren ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins Tiroler Hospiz-Gemeinschaft ist die frühere Gesundheitslandesrätin Elisabeth Zanon. „16 ehrenamtliche Hospizteams sind 2015 in allen Regionen Tirols für 1588 Personen tätig geworden. Gleichzeitig sind 70 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.“ Mobile Hospiz- und Palliativteams hätten 220 Menschen zu Hause oder im Heim betreut. „In unserer Hospizstation in Innsbruck wurden vergangenes Jahr insgesamt 233 Menschen bis zu ihrem Lebensende begleitet“, erklärte Zanon.

Ein Augenmerk wollen Landesregierung, Gebietskrankenkasse und Verein auf die Kinder- und Jugendhospize legen. Zwei Palliativbetten sind an der Kinderklinik in Innsbruck vorgesehen. Mobile Teams betreuen Kinder und deren Angehörige. „Damit wird ärztliche Betreuung, Pflegeleistung sowie psychologische Beratung vor allem zu Hause oder in den Betreuungseinrichtungen sichergestellt“, meinte Tilg. Tirol könne durch das flächendeckende Angebot eine Vorreiterstellung einnehmen, sagte der Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse, Werner Salzburger. (aheu)