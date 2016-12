Innsbruck – Bei Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) haben sich Vertreter von katholischen Privatschulen und Gymnasien beschwert. Auch sie würden Kinder von Asylwerbern und Jugendliche aufnehmen. 42 „Kinder mit Fluchthintergrund“ sind es im Paulinum in Schwaz, im Meinhardinum in Stams, bei den Ursulinen in Innsbruck und im Privaten Oberstufenrealgymnasium in Volders.

Insgesamt besuchen demnach 120 „Schülerinnen und Schüler mit Fluchthintergrund“ eine AHS. Wie berichtet, hatten Tirols Pflichtschullehrer Alarm geschlagen. 827 Kinder von Asylwerbern werden in Pflichtschulen betreut. Dazu kommen 427 Jugendliche zwischen 15 und 18. Während Kinder von Flüchtlingen bleiben können, würden Kinder von Asylwerbern teils ohne Vorankündigung in die Volksschulen gesetzt oder auch wieder versetzt. Das mache die Situation noch schwerer planbar, argumentierten Volksschullehrerinnen.

„Die Hauptlast tragen die Pflichtschulen. Das ist wohl unbestritten“, sagt Walter Meixner von der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer. Er fühlt sich missinterpretiert. Er habe nicht gesagt, dass katholische Privatschulen und Gymnasien keine Kinder von Asylwerbern aufnehmen würden. „Dazu fehlt mir der genaue Überblick. Wo der Schwerpunkt liegt, ist aber klar.“

Wie unterschiedlich nicht nur Kinder von Asylwerbern, sondern auch jene mit Migrationshintergrund verteilt sind, lässt sich an Bilanzen von Neuen Mittelschulen und Gymnasien ablesen. Nicht zuletzt erklärt sich dadurch auch der Ansturm auf Gymnasien. (aheu)