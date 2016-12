Schwaz – „Im hundertsten Frühling meines Lebens möchte ich schon noch einmal hinein in die Wattener Lizum“, sagt der 99-jährige Leo Reiter. „Der Leo“, wie ihn alle nennen, war 30 Jahre „Spieß“ am TÜPL (Truppenübungsplatz) in der Wattener Lizum.

Schon in jungen Jahren kam der gebürtige Jenbacher während des 2. Weltkrieges zur Artillerie. „10 Jahre insgesamt mit der Gefangenschaft war ich da als Soldat in Dänemark, Norwegen, in Polen und auch an der Eismeerfront. Gehungert und gefroren haben wir“, erinnert er sich an schwere Zeiten, zu denen auch die Gefangenschaft bei den Franzosen zählt. „Dann ging es zu den Amis nach Mannheim, wo es gut war und wir auch gut zu Essen bekommen haben“, meint er weiter. Der Besuch der Unteroffiziersschule in Graz (in der Wehrmachtszeit) ebnete dann den Weg zu seiner langjährigen Karriere beim österreichischen Bundesheer.

Als Unteroffizier kam er in die Lizum, wo es nach einem Jahr im Lager Walchen hinauf zum hochgelegenen TÜPL Wattener Lizum ging. Dort war Reiter dann dienstführender Unteroffizier, zuletzt im Rang eines Vizeleutnants. Reiter: „Ich habe da oben viel errichten lassen – etwa einen Deckungsbunker, den Mölserberg-Sessellift, eine Schießanlage und eine Skiabfahrt.“ Die Aktion Edelweiß, wo Kinder von Militärangehörigen aus vielen Ländern ihren Urlaub in der Lizum verbrachten, sowie Besuche von Militärattachés zählten zu seinen schönsten Erlebnissen dort. Ein weiteres Highlight war 1981 die Verleihung des „Bundesverdienstkreuzes in Gold“.

Leo Reiter lebt seit Kurzem im Schwazer Regionalaltenwohnheim und feiert am 24. Dezember seinen 100. Geburtstag. (msch)