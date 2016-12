Wörgl, Wien – Am 21. Jänner 2017 übernimmt Wörgl das Wiener Rathaus bzw. die dortigen beeindruckenden altehrwürdigen Säle. Die Stadt richtet im kommenden Jahr nämlich den Tirolerball aus. Die Festnacht ist der Höhepunkt des Vereinslebens des Tirolerbunds in Wien.

Wörgl, die Energiemetropole, hat sich das Ballmotto „Energie verbindet“ auserkoren. „Wir wollen eine Verbindung von Tradition und Moderne herstellen und in Wien aufzeigen, was wir leisten“, sagt Bürgermeisterin Hedi Wechner. Im Gegenzug zu Westendorf, das heuer den Ball ausgerichtet hat, wird in Wörgl weniger der Tourismus, dafür aber mehr die Wirtschaft eine Rolle spielen. Dazu haben sich die Organisatoren auch einige Überraschungen einfallen lassen: So wird erstmals ein Marktplatz mit traditionellen Gewerben von „Lederhosen-Schnitzen“ über „Trachten-Schneidern“ bis „Ranzen-Sticken“ im Rathaus aufgebaut. Und die Wörgler kommen nicht nur als Wirtschaftsstadt, sie haben auch eine kulturelle und sportliche Überraschung mit: Gewissermaßen als Gastgeschenk erklingt bei der Eröffnung (21 Uhr) als Kontra­punkt zum Donauwalzer die Uraufführung des eigens komponierten Marsches „Tiroler in Wien“.

Für die Mitternachtseinlage in drei Akten bieten die Wörgler einen bunten Mix auf. Nach einem Vorspiel mit „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ von Carl Zeller, intoniert von einer Sängerin und einem Sänger der Academia Vocalis, knüpft Nicol Ruprecht, Teilnehmerin der Olympischen Spiele in der Disziplin Rhythmische Sportgymnastik, schwungvolle Bande, bilden Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles D’Sonnwendler Münster leuchtende Ringe – und wird zum Finale der gesamte Festsaal zum Orchester.

Rund 150 Vertreter der Wörgler und Bruckhäusler Traditionsvereine (u. a. Schützenkompanie, Stadtmusikkapelle, Fahnenabordnungen und Kassettlfrauen) werden am 21. Jänner im Wiener Rathaus für einen imposanten Auftakt sorgen. Weiters sind noch über 100 Mitwirkende der sechs Bands und Volkstänzergruppen am abwechslungsreichen Abendprogramm beteiligt.

„Wörgl bringt frischen Wind nach Wien. Wir erwarten rund 1500 Besucher und freuen uns auf jeden, der mit uns feiert“, sagt Brigitta Merkl vom Wörgler Stadtmarketing, das die Organisation überhat.

Den Ausflug nach Wien lässt sich die Stadt 30.000 Euro kosten, außerdem übernimmt der Tirolerbund Kosten für die Aktiven. „Die Mandatare zahlen sich übrigens alles selbst“, verrät BM Wechner.

Am Sonntag, 22. Jänner, erfolgt dann die traditionelle Kranzniederlegung am Südtiroler Platz und der Festzug von der Oper zum Stephansdo­m, wo um 12 Uhr die Andreas-Hofer-Gedächtnismesse gefeiert wird. (TT, wo)