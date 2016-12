Kufstein – Die Vereine „Kufstein hilft“ und „Spielfeste“ laden heute Donnerstag um 19.30 zum Finale der „Herbergssuche“ in die Arche Noe in Kufstein ein. An den vier Adventsonntagen wurden an vier verschiedenen Schauplätzen des öffentlichen Lebens vier einzelne Fluchtwege der Protagonisten nach und in Österreich erzählt und so einen Bezug zum traditionellen Thema des hier angesiedelten Brauchtums der Herbergssuche dargestellt. Regisseur Markus Plattner führt zum Abschluss dieses Theaterprojektes diese vier Geschichten zu einer finalen Episode zusammen. Anschließend beenden die Vereine dieses Projekt mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Eintritt: freiwillige Spenden. Die Idee des Theaterprojektes dient im Wesentlichen der Integration der Darstellerinnen und der Darsteller, dem Sich-Kennenlernen über eine künstlerische Tätigkeit. Aber auch für die Zuschauer soll ein Sichtbar-, Spürbar- und Erlebbar-Machen all jener Schicksale, die oft hinter Statistiken und Prognosen abgedrängt werden, ermöglicht werden. (TT)