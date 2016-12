Innsbruck – Einheimische gönnen sich einen verspäteten Mittagsimbiss, Touristen sondieren die Angebote der Marktstände: Vom Berliner Anschlag ist auf den Innsbrucker Christkindlmärkten am Dienstagnachmittag nichts zu spüren: „Das Geschäft läuft wie immer“, sagt eine Schmuckverkäuferin: „Um die Tageszeit ist sonst auch nicht mehr los.“

Auch die Stimmung ist auf den ersten Blick wie immer. Die polnische Schmuckverkäuferin räumt aber in gutem Deutsch ein, dass „mir schon ein bisschen mulmig ist. So ganz spurlos geht das an einem nicht vorbei.“ Ein deutscher Urlauber übt sich in Pragmatismus: „Mein tiefstes Mitgefühl für die Opfer und die Hinterbliebenen in Berlin. Ich lass mir aber die Freude nicht nehmen. Die Chance auf einen Lotterie-Haupttreffer ist höher, als bei einem Anschlag ums Leben zu kommen.“

Ähnlich sieht es auch Verkäuferin Eva aus Ostösterreich, die ganz bewusst am Christkindlmarkt in Innsbruck arbeitet: „Hier passiert nichts. Wenn ein Terrorist einen derartigen Anschlag plant, dann am Weihnachtsmarkt vor dem Wiener Rathaus, aber doch nicht in Innsbruck.“ Es gehe ja vor allem um Aufmerksamkeit. Und die sei bei einem Attentat in einer Hauptstadt höher als in der Provinz: „Daher würde ich nie am Markt vor dem Wiener Rathaus arbeiten.“

Die Weltenbummlerin kritisiert die ihrer Ansicht nach laxen Sicherheitsmaßnahmen in Europa: „In Indien oder Israel steht vor jedem Einkaufscenter und Gemüsemarkt ein Bombenscanner, hier ist alles frei zugänglich. Offenbar ist noch nicht genug passiert.“ Dass der Berliner Anschlag Auswirkungen auf das Geschäft in Innsbruck hat, glaubt Eva nicht: „Die Kurzparkzone bis 21 Uhr ist viel schlimmer. Die kostet uns tatsächlich Kunden.“

Eine 23-jährige Kufsteinerin fühlt sich zwischen den Standeln in der Altstadt ebenfalls sicher: „Ich hab’ in Innsbruck was erledigt, jetzt ess’ ich halt noch ein Kiachl. Angst hab ich keine, Berlin ist weit weg.“

Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Auch wenn die Stimmung in Tirol ungetrübt scheint, hat die Polizei bereits reagiert: Landespolizeidirektor Helmut Tomac kündigte an, „hochzufahren, was hochgefahren werden kann“. Die Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, vor allem bei Christkindlmärkten und Kaufhäusern, werde nochmals verstärkt. Dabei kommen Beamte der Sondereinheit Cobra und des Verfassungsschutzes zum Einsatz. Im Ernstfall sollen rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, ausreichend Beamte zur Verfügung stehen.

Außerdem kündigte Tomac an, die Sicherheitskonzepte von Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmärkten und dem Bergsilvester evaluieren zu lassen. „Die Botschaft muss sein, dass man sich nicht einschüchtern lassen soll und darf.“ Es gebe keine unmittelbar erhöhte Gefährdungslage, so Tomac.

LH Günther Platter will die Kontrollen im Grenzraum am Brenner nach dem Berliner Anschlag intensivieren. Das Grenzmanagement soll vorerst allerdings nicht hochgefahren werden. Der Landeschef räumte ein, dass man auch durch „noch so gute Kontrollen“ derartige Anschläge nicht hundertprozentig verhindern kann. Platter sprach von einem feigen und widerwärtigen Anschlag und bekundete den Angehörigen der Opfer seine Solidarität. (tom, TT)