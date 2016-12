Innsbruck – Er hat unzählige Geschichten gehört und Wohnungen gesehen, ist Zehntausende Stufen in Wohnblöcken hinauf- und hinuntergesaust, sodass Hans Edelhart wohl ein ganzes Buch mit Anekdoten füllen könnte. Jedes Jahr im März hat er als Haussammler der Caritas nicht nur Spenden gesammelt, sondern war für viele Menschen auch so etwas wie ein Freund, Ansprechpartner, liebgewonnener Besucher. Weit über 30 Jahre war er für die gute Sache im Einsatz. Und sein Credo dabei war stets: „Die Menschen sollen gerne geben.“

Über die Pfarre Dreiheiligen kam der Hans, wie ihn alle nennen, zur Haussammlung und war dort weit über 30 Jahre engagiert. Jetzt ist er über 80 Jahre alt – aber ganz lassen kann und will er es noch nicht, wie er in seiner Wohnung erzählt. Das ganze Gebiet der Pfarre hat er in all den Jahren bearbeitet und besucht. „Viele warten schon richtig, dass ich vorbeikomme. Dann bitten sie mich herein, fragen, wofür gesammelt wird, und welche Farbe das Segensband heuer hat.“ Und dann hört der Hans zu und spricht mit den Menschen, weil er „ein kommunikativer Mensch ist“ und sich nach eigener Aussage nie schwergetan hat, auf die Menschen zuzugehen. Auch die Studenten, die mittlerweile vielfach in der Umgebung wohnen, fragt er nach Spenden. „Wenn jemand sagt, er gibt nichts, dann bedanke ich mich immer für die Zeit und entschuldige mich für die Störung.“ Doch die meisten geben gerne. Auch dann, wenn es den Spendern selbst nicht ganz so gut geht. Am häufigsten komme die Frage, für welchen Zweck denn gesammelt werde.

Dass man damit helfen kann, das erleichtere die Mühen des Sammelns ungemein, sagt der Hans. Tirolweit gibt es Jahr für Jahr Hunderte Menschen, die diesen Dienst verrichten. „Allen gebührt Respekt, Dank und Anerkennung für diese Hilfe“, sagt Edelhart. Dass ihm jemand die Tür einfach vor der Nase zugeworfen habe, sei in all den Jahren nur ein-, zweimal vorgekommen. Im kirchlichen Sinne habe er die Spendensammlung selbst immer als Bußgang betrachtet. „Gelebte Nächstenliebe“, sagt der Hans, der schon wieder zur nächsten Aufgabe in der Pfarre eilt. (mw)