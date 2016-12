Von Simone Tschol

Reutte – Was soll man zu Weihnachten schenken, ohne dem Konsumrausch zu verfallen? Diese Frage stellen sich nicht nur Eltern, Groß­eltern, Tanten und Onkel jedes Jahr. Sie beschäftigte heuer auch 20 Schülerinnen der 2. Klassen des Bundesrealgymnasiums Reutte.

Gemeinsam mit Mathilde Kassler, Lehrerin für Textiles und Technisches Werken, war rasch eine Idee geboren – eine mit Mehrfachnutzen. Täglich werden rund 60 Exemplare der Tiroler Tageszeitung ans Gymnasium Reutte geliefert. Tags darauf landen die einen im Altpapiercontainer, andere wiederum werden als Mal- und Bastelunterlage verwendet. Jetzt wurden die TT-Ausgaben einem ganz neuen Zweck zugeführt.

Zugeschnitten, eingerollt, geflochten und dekoriert, verwandelten sich die Zeitungsseiten in kreative Weihnachtsbäumchen. Nicht nur, dass jede Schülerin ihr eigenes, individuell gestaltetes Bäumchen mit nach Hause nehmen durfte: Da ein reichlicher Überschuss an Papierrollen vorhanden war, wurden zusätzliche Bäumchen gebastelt. Diese wurden den Bewohnern des Altenwohn- und Pflegeheimes Haus Ehrenberg in Ehenbichl geschenkt. Dort finden sie in den fünf Wohnbereichen sowie im Café Platz und sorgen für weihnachtliche Freude.

Cosima Sarikaya aus der 2C ist wie ihre Mitschülerinnen vom Resultat restlos begeistert: „Ich finde die Bäume ganz toll. Erstens sind sie leicht herzustellen, zweitens sieht jeder anders aus und drittens kann man altes Zeitungspapier recyceln.“

„Wir werden die Christbäume in unserer Klasse aufstellen. Vielleicht gewinnen wir ja den Wettbewerb für die schönste weihnachtliche Klasse“, hofft Johanna Schindl aus der 2B. Und Mirjam Huter aus der 2A attestiert: „Das war eine tolle Idee unserer Lehrerin.“ Auch Lehrerin Mathilde Kassler ist begeistert – nicht nur über das tolle Ergebnis: „Ich glaube, dass wir während der Arbeit auch eine tolle Zeit miteinander hatten.“ (fasi)