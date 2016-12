Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Wie schnell das Hantieren mit offenem Feuer in den eigenen vier Wänden in einer Katastrophe enden kann, haben die tragischen Ereignisse der vergangenen Tage wieder gezeigt. Wie berichtet starben bei einem Wohnungsbrand in der Innsbrucker Kranebitter Allee zwei Mädchen im Alter von vier bzw. sieben Jahren in den Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass eine Kerze den Brand ausgelöst hat.

Laut einer Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) entfallen vier von zehn aller durch offenes Licht und Feuer verursachten Brände auf die Wochen vor und nach Weihnachten. Eine der wirksamsten Methoden der Brandverhütung rund um Weihnachten ist daher, generell auf offenes Feuer zu verzichten, wie Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber erklärt. Er rät etwa dazu, von Wachskerzen auf dem Christbaum abzusehen und auf LED-Technologie umzusteigen. „Da gibt es schon sehr gute Lichter, die sogar ohne Kabel auskommen“, sagt Gruber. Wer dennoch nicht auf echte Kerzen verzichten will, sollte entsprechend vorsorgen und einen Kübel Löschwasser für den Ernstfall bereitstellen. Auf das traditionelle letzte Anzünden der Kerzen rund um Dreikönig sollte man überhaupt verzichten. Je länger der Baum steht, desto gefährlicher kann naturgemäß auch offenes Feuer werden. „Durch die Heizungen in den Räumen sinkt die Luftfeuchtigkeit und der Baum trocknet meist sehr schnell aus. Und so ein trockener Baum verbrennt beinahe explosionsartig“, warnt der Landesfeuerwehrinspektor. Steht ein Christbaum erst einmal in Vollbrand, werde man auch mit einem Kübel Wasser nicht mehr viel ausrichten können. Dann gelte es, sich in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Brandverhütung in den eigenen vier Wänden sollte aber nicht nur in der Adventzeit ein Thema sein. Eine Rauchmelderpflicht gilt in Tirol aktuell zwar nur für Neu- und Umbauten – für die Montage hat der Eigentümer, für die Wartung der Mieter zu sorgen – Gruber appelliert aber daran, vorzusorgen und sich die kleinen Lebensretter für einige wenige Euro zu leisten.

Ein Rat, den auch die Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit unterschreiben. Denn die Brandgefahr im Winter geht nicht nur von offenem Licht und Feuer, sondern auch von unbeaufsichtigten, nicht gewarteten oder defekten technischen Geräten aus. „Einen dramatischen Anstieg an Brandtoten gab es heuer in Österreich im Jänner. Mehr als zehn Personen starben alleine in diesem Monat an den Folgen eines Brandes“, sagt Armin Kaltenegger, im KFV der Leiter für den Bereich Recht und Normen. In Österreich sterben jährlich 20 bis 30 Menschen an den Folgen eines Brandes, die Mehrheit davon in Privathaushalten. Laut Erhebungen des Kuratoriums werde die Brandgefahr in den eigenen vier Wänden nach wie vor unterschätzt. Rund 86 Prozent der Befragten halten einen Brand im eigenen Haushalt für eher unwahrscheinlich, nur 14 Prozent stufen Elektrogeräte als eine mögliche Gefahrenquelle für Brände ein. Auffällig sei weiters, dass immer noch die wenigsten Haushalte über Rauchwarnmelder verfügen. Gerade einmal 39 Prozent der vom KFV befragten Haushalte sind mit Rauchwarnmeldern gesichert. „Rauchmelder sind Lebensretter und gehören vor allem auch in die Kinderzimmer“, sagt Kaltenegger. Diese benötigen keine Verkabelung und sollten immer in Deckennähe angebracht werden. Der Rauchmelder muss ein CE-Zeichen und idealerweise auch das neue Qualitätszeichen „Q“ für erhöhte Anforderungen aufweisen. Rauchmelder funktionieren foto-optisch: Sobald genügend Rauchpartikel in das Innere des Melders geraten, wird ein Signalton ausgelöst. Mit rund 85 Dezibel ist er laut genug, um jeden Schlafenden zu wecken und vor der drohenden Gefahr zu warnen. Zigarettenrauch und brennende Kerzen lösen bei üblichem Gebrauch keinen Alarm aus. Im Elektrofachhandel ist ein Rauchmelder ab 10 Euro zu bekommen.