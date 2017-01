Von Alexandra Plank

Grinzens – Das Aufbauen einer Krippe ist eine Wissenschaft für sich. Es muss eine Vielzahl von Dingen bedacht werden. Maria Christ und ihr Mann Hans aus Grinzens bauen ihre Krippe, die das Wohnzimmer an der Breitseite voll einnimmt, immer schon am 1. Adventsonntag auf. Und es gibt noch eine Besonderheit: „Wie es bei spanischen Krippen üblich ist, haben wir verschiedene Stationen aufgestellt – von der Verkündigung bis zur Flucht nach Ägypten“, so Maria Christ. Die Figuren stammen aus Gröden. Hier erzählt die passionierte Krippelerin eine interessante Geschichte. Die Grödner hätten sich Figuren der besten Nordtiroler Schnitzer, wie etwa eines Giners, für ihre Modelle gesichert. „Wer bei uns eine Giner-Figur nachschnitzen will, der muss diese zu 30 Prozent verändern, weil das Urheberrecht bei den Firmen in Südtirol liegt“, so Christ.

Der Griff zu den fabriksmäßig gefertigten Figuren jenseits des Brenners werd­e heiß diskutiert, aber der Grinznerin ist vor allem das religiöse Motiv der Krippe wichtig. „Krippen waren von jeher dazu da, den Menschen, die früher weder lesen noch schreiben konnten, die Heilsgeschichte näherzubringen.“ Ihr sei es wichtig gewesen, die komplette Krippe sofort aufstellen zu können und somit die ganze Weihnachtsgeschichte zu erzählen.

Oswald Gapp aus Seefeld ist seit November Tirols oberster Krippeler. Er bestätigt, dass die Grödener sich einige Figuren berühmter Thaurer Schnitzer gesichert haben.

„Es besteht aber kein­e Gefahr, dass unsere Schnitzer das kopieren könnten, denn die haben einen eigenen Stil.“ Natürlich müsse man auf die handgeschnitzten Figuren länger warten, aber die Vorfreude sei ein wichtiges Element für einen Krippenfreund.

Freilich weiß er auch darüber zu berichten, dass ein Tiroler, der sich die Krippe von einem gegenwärtigen Künstler schnitzen ließ, nun erstmals nach 21 Jahren die gesamte Pracht aufstellen konnte. Die höheren Kosten für Handgeschnitztes seien indes für viele Krippeler ein Argument, Figuren aus Gröden zu kaufen. Ob der Krippenboom wieder beim Abklingen ist? „In den Vereinen, in denen sich die Obleute sehr engagieren und auch Krippenbaukurse veranstalten, lebt die Tradition weiter“, sagt Gapp. Zunehmend ein Problem sei es aber, große alte Krippen zu erhalten. „Meist werden sie in Folge von Erbschaften zerrissen, weil kaum jemand die ganze Krippe kaufen kann“, so Gapp. Der Trend gehe hin zur kleinen Kripp­e, die in einer Zimmer­ecke Platz finden.