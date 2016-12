Innsbruck – Bis zu 70 Personen werden in Innsbruck Tag für Tag vom VinziBus mit warmen und kalten Speisen und Getränken versorgt. 70 ehrenamtliche Helfer engagieren sich regelmäßig, damit um 18 Uhr am Marktplatz und um 18.30 Uhr im Kapuzinerkloster warmes Essen, Brot und Tee an Obdachlose und Hilfsbedürftige ausgegeben werden können. Im Winter werden zusätzlich die Notschlafstellen der Stadt beliefert.

„Für mich ist es eine der edelsten Gelegenheiten, in Not geratenen Menschen helfen zu können, weil ich Hunger und Durst als größeres Leid empfinde, als kurzfristig kein Dach über dem Kopf zu haben oder in finanzieller Not zu sein“, sagt der neue Obmann Helmut Baur, der sich mit demselben Enthusiasmus dem Dienst widmen will, wie dies sein Vorgänger Klaus Christler die vergangenen 12 Jahre getan hat.

Die Idee der fahrenden Essensversorgung stammt ursprünglich aus Graz, dort tourt der VinziBus bereits seit 1991 durch die Straßen. Seit 2004 gibt es den sozialen Dienst auch in Innsbruck. Der Name ist angelehnt an den heiligen Vinzenz von Paul, der im 17. Jahrhundert als Apostel der Nächstenliebe galt.

Der VinziBus ist ein Projekt der Vinzenzgemeinschaften. Diese verzichten auf fixe Räumlichkeiten und Angestellte und finanzieren sich fast ausschließlich über Spenden, die jederzeit gerne über die Nummer 0660/10 11 400 entgegengenommen werden. (TT)