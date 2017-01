Von Markus Schramek

Innsbruck — Fast jeder hatte diesen ungebetenen Gast schon einmal bei sich zu Hause: Schimmel! Der ist ungustiös, ärgerlich und kann die Gesundheit schädigen. Jetzt, im Winter, ist die Gefahr besonders groß. In feuchten, kalten Räumen wuchert der Schimmelpilz nur so vor sich hin.

Ursachen für die Pilzplantage auf der Wohnungswand gibt es viele. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Raumtemperatur, mangelhaftes Lüften, aber auch bauliche Sünden wie schlechte Wärmedämmung und undichte Wasserleitungen begünstigen den Schimmelwuchs.

Dessen Entfernung kostet Zeit, Nerven — und Geld. Und spätestens da wird es kritisch. Mieter und Vermieter sehen gerne den jeweils anderen in der Verantwortung. Für Wohnrechtsexperten wie Markus Kröll von der Arbeiterkammer ist Schimmel ein Dauerthema. Folgende Fragen tauchen dabei auf.

1. Wer ist verantwortlich — Mieter oder Vermieter? So glasklar lässt sich die Verantwortung für schimmlige Wände nicht beantworten. „Sie können baulich bedingt sein oder durch ein entsprechend nachlässiges Nutzungsverhalten", beginnt Kröll. Daher müssen mitunter Sachverständige zu Rate gezogen werden. Sie klären, ob etwa zu lasches Lüften seitens des Mieters oder Baumängel den Schimmel sprießen ließen.

„Das hat sich in der Praxis bewährt, weil beide, Mieter und Vermieter, eine unabhängige Fachmeinung erhalten", sagt Klaus Lugger. Der langjährige Chef des Wohnbauträgers „Neue Heimat Tirol" ist nach seinem Pensionsantritt seit Jahresbeginn neu im Ombudsmann-Team der TT.

2. Wer soll das bezahlen? Mietwohnungen in Altbauten und in geförderten Neubauanlagen unterliegen in der Regel dem so genannten Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Für all diese gilt laut Markus Kröll die folgende Regelung:

2a Rein oberflächlicher Schimmel ist vom Mieter selbst zu beseitigen, wenn er durch richtiges Beheizen und Lüften vermieden werden kann und keine baulichen Ursachen vorliegen.

2b Ist der Schimmel schon ins Mauerwerk vorgedrungen oder besteht eine Gefahr für die Gesundheit, hat der Vermieter den Schaden zu beheben. Lässt sich der Schimmelbefall jedoch auf ein Fehlverhalten des Mieters zurückführen, kann der Vermieter die Kosten an den Mieter weiterverrechnen.

3. Verursacherprinzip. Für vermietete Anlegerwohnungen und für Mietwohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern gelten die Normen des Mietrechtsgesetzes in aller Regel nicht. Doch auch hier kommt das Verursacherprinzip zur Anwendung: Ist der Mieter schuld an der Schimmelbildung, hat er die Sanierungskosten zu tragen. Wächst Schimmel ohne Zutun des Bewohners die Wände empor, muss der Vermieter die Sanierung berappen.

4. Miete (teilweise) zurück. Ist der Mieter schuldlos am Schimmelbefall, hat er Anspruch auf eine Mietzinsminderung. Er zahlt also weniger Miete und zwar „für die Dauer und im Ausmaß der Beeinträchtigung", wie AK-Jurist Kröll es formuliert.

Voreilig sollte man die Miete aber nicht reduzieren, warnt der Wohnrechtsexperte: „Denn oft kann nur ein Gutachter feststellen, wie sehr Schimmel eine Wohnung beeinträchtigt." Ein Gutachten ist mit Kosten für den Mieter verbunden. Wohnombudsmann Klaus Lugger beziffert diese im Schnitt mit 300 Euro. Am besten ist es wohl, die Kosten vorher mit dem Gutachter zu besprechen.

5. Was sagt der Mietvertrag? „Zum Thema Schimmelbildung können im Mietvertrag außerhalb des Vollanwendungsbereiches des Mietrechtsgesetzes spezielle Regelungen getroffen werden", berichtet Kröll aus der Praxis. Bevor es also zum Streit kommt, lohnt sich ein Blick in diesen Vertrag.

6. Den Mietvertrag sofort auflösen. Das Recht dazu hat ein Mieter, wenn der Schimmel ein solches Ausmaß erreicht, dass er die Gesundheit gefährdet. Zu beachten ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Kröll: „Die Gesundheitsgefährdung muss durch ein medizinisches Gutachten belegt sein." Löst ein Mieter ohne solchen Beweis den Mietvertrag vorzeitig auf, kann der Vermieter Schadenersatz geltend machen.

7. Und wenn nichts passiert? Eine Sanierung durch den Vermieter kann der Mieter bei Gericht durchsetzen. Aber Achtung: Stellt sich heraus, dass er die Pilzattacke selbst verursacht hat, drohen dem Mieter Kosten für die Schimmelentfernung und Regressansprüche des Vermieters.