Von Harald Angerer

Kitzbühel – Schuhe um 1200 Euro, Taschen um 800 und Jacken um 6500 Euro – ein Schaufensterbummel durch die Kitzbüheler Innenstadt kann selbst für einen Normalverdiener ernüchternd sein. Doch in Kitzbühel gibt es neben den meist im Vordergrund stehenden Reichen auch die arme Seite der Stadt. „Die Anzahl an bedürftigen Menschen wird auch in Kitzbühel größer“, sagt Hedi Haidegger, als langjährige Obfrau des Sozialausschusses weiß sie, wovon sie spricht. Denn nicht nur vor Weihnachten ist sie gefordert, diesen Menschen zu helfen.

Die Hilfe der Stadt reicht von Mietzinsbeihilfen, Schulstarthilfen, Brennmittelaktionen bis hin zur Wohnungssuche. Der Großteil der Arbeit passiert aber im Verborgenen. „Das Vertrauen ist hier besonders wichtig, deshalb ist Diskretion das oberste Gebot“, betont Haidegger. Die Hemmschwelle, sich bei ihr zu melden, sei aber in den vergangenen Jahren geringer geworden. „Die Leute kennen mich inzwischen, und das hilft“, sagt Haidegger. Betroffen von der Armut sind in Kitzbühel hauptsächlich ältere Menschen und Alleinerzieher. „Mit den nur 800 Euro Mindestsicherung kommst du nicht weit“, sagt Hai­degger.

Ein Teil der Hilfe ist auch die Lebensmitteltafel des Roten Kreuzes. Bis vor Kurzem haben sich das Rote Kreuz und Käthe Nagiller (Lebenshilfe) die Räumlichkeit geteilt, inzwischen ist das Rote Kreuz alleine als Betreiber im Einsatz. Gemietet wird die Räumlichkeit vom Sozialausschuss der Stadt. Wöchentlich von 15.30 bis 17.00 Uhr können hier kostenlos Lebensmittel von Berechtigten abgeholt werden. Derzeit sind es 107, „Tendenz steigend“, schildert Elisabeth Pircher vom Roten Kreuz.

Doch man sei nicht nur Lebensmittelversorger. „Viele kommen zu uns auch zum Ratschen, denn viele sind einfach einsam“, erklärt Pircher und erzählt: „Wenn wir um 13 Uhr mit dem Abholen der Lebensmittel und dem Einräumen beginnen, sind die Ersten schon da.“ Unterstützt werden sie von den Filialen der Lebensmittelkette Billa und regionalen Bäckern, dazugekommen ist kürzlich der neue Eurospar. „Hier bekommen wir momentan sehr viel, das freut uns natürlich“, sagt Pircher.

Es gibt zudem private Spender. So habe man jetzt Schnitzel für Weihnachten für die Bezieher bekommen. Pircher sieht eine Veränderung bei den Kunden. „Waren es früher vor allem ältere Personen, kommen inzwischen immer mehr Alleinerzieher“, schildert Pircher. Über Spenden freut sich auch Sozialreferentin Haidegger. „Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr groß, die Spenden reichen von kleinen Summen bis hin zu fünfstelligen Beträgen“, sagt Hai­degger. Und sowohl Haidegger als auch Pircher betonen, dass die Menschen sehr dankbar sind, wenn ihnen geholfen wird. Neid käme auch trotz der in Kitzbühel sehr präsenten Luxusgüter nicht auf. „Das sind meist sehr fleißige Menschen, aber mit Schicksalen, die sie zu tragen haben“, sagt Pircher.