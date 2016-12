Innsbruck – Es ist ein verfrühtes, aber umso willkommeneres Weihnachtsgeschenk für den Bund der Tiroler Schützenkompanien. Das nun im Nationalrat beschlossene Deregulierungs- und Anpassungsgesetz bringt für die Kompanien bürokratische Erleichterungen: Die rund 11.600 Gewehre, die in den 235 Schützenkompanien im Bundesland Tirol in Verwendung sind, können nun eigenständig registriert und verwaltet werden.

Dem vorangegangen waren jahrelange Verhandlungen rund um die durch das Waffengesetz notwendigen Waffenregistrierungen – die TT berichtete. „Die seinerzeit im Dezember 2013 vorgeschlagene Vorgehensweise wurde nun beschlossen“, freut sich Landeskommandant Fritz Tiefenthaler, der sowohl dem Innenministerium, als auch Landeshauptmann Günther Platter und den Nationalräten Hermann Gahr und Max Unterrainer für die Unterstützung dankte. Mit der nun beschlossenen Änderung wird die gesetzliche Grundlage für das elektronische Register geschaffen – und damit wird für die Schützen die Kategorie „Vereinswaffen“ eingeführt. Meldungen an das zentrale Waffenregister müssen künftig nur noch alle sechs Monate erfolgen, die Behörde und die Polizei erhalten Einsichtsrecht. Tiefenthaler sieht darin einen „Vertrauensbeweis des Gesetzgebers gegenüber den Schützen“ sowie eine Vereinfachung und Entbürokratisierung. Künftig können die Schützen die Änderungen jederzeit selbst durchführen – was Zeit und vor allem Geld spart. NR Gahr sieht eine „relativ einfache und unbürokratische Möglichkeit“ der Meldung, Registrierung und Kontrolle unter Berücksichtigung der strengen Waffengesetze in Österreich. (TT, mw)