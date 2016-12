28 Volksschulen des Bezirkes beteiligten sich heuer an der Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not" des Serviceclubs Round Table, darunter auch die Volksschule Westendorf (Bild). Bei dieser Aktion geht es darum, dass die Kinder zu Hause ihre eigenen, aber nicht mehr gebrauchten Spielsachen, Kleidung, Mal- und Schreibsachen und vieles mehr in eine Schuhschachtel packen. Diese Pakete gehen dann unter Aufsicht des Round Table direkt in Waisenhäuser in Rumänien und Bulgarien. Die Volksschüler des Bezirkes erwiesen sich als sehr fleißige Spender. Über 2000 Pakete kamen zusammen und füllten einen ganzen Lkw, so viele wie in keinem anderen Bezirk in Österreich.