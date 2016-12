Von Angela Dähling

Mayrhofen – Wann fährt der Skibus vorm Hotel weg und welcher Skibus fährt von dort wohin? Fragen, die so manchem Skigast in Mayrhofen Kopfzerbrechen bescherte. Damit ist jetzt Schluss. „Unsere Mitarbeiterin Silvia Thanner hat zusammen mit Daniel Erharter von den Zillertaler Verkehrsbetrieben und Markus Gasteiger von der Firma Web2you einen elektronischen Fahrplan entwickelt, der im Skibusbereich einer Weltneuheit gleicht“, freut sich Bergbahnvorstand Josef Reiter.

Der Gast kann sich über sein Handy darüber informieren, wann welche Skibusse an der nächstgelegenen Haltestelle abfahren. Vermieter haben zudem so die Möglichkeit, via Bildschirm dem Gast diesen besonderen Service in ihren Lobbys anzubieten. Nähere Infos zum digitalen Fahrplan findet man auf der Homepage der Mayrhofner Bergbahnen.

Das Unternehmen hat 2017 einiges vor. Laut Reiter ist das Vorprüfungsverfahren für die 10er-Gondelbahn „Mösl“, die nahe dem Gasthof Roswitha auf den Gerent führen soll, positiv abgeschlossen. Für das Auerwild sollen im Wirtschaftswald Lichtungen geschaffen werden. „Fachleute sagen, die Lebensbedingungen würden sich für die Vögel dadurch sogar verbessern“, sagt Reiter. Die Realisierung der Gondelbahn, die den Skibusbetrieb am Hochschwendberg ersetzen würde, sei das vorrangige Projekt, gefolgt vom weiteren Ausbau der Beschneiung und dem Ausbau Talabfahrt vom Horberg um rund 16,5 Mio. Euro.

„Wir denken auch über weitere Sommerattraktionen nach und möchten das Wanderwegeangebot am Penken ausweiten“, sagt Reiter. Unter anderem sei ein Rundwanderweg nach Finkenberg geplant.