Von Claudia Funder

Lienz – „Advent in Lienz“, das war auch heuer viel mehr als bloß Standln. Mit lieb gewonnenen Zutaten und stimmigen Eindrücken punktete man bei der 20. Jubiläumsauflage – mit einem Programm, das mit 60 Begleitveranstaltungen die Innenstadt bespielte.

Der Lienzer Adventmarkt zählt zu den Begründern der Gruppe Advent in Tirol, die höchsten Wert auf Qualität legt und sich strengen Kriterien verpflichtet. Mit jenem in Innsbruck ist er der traditionsreichste in Tirol.

Das Stadtmarketing Lienz unter der Leitung von Oskar Januschke hatte einst daran gearbeitet, die Veranstaltung mit einem hohen Erlebniswert aus der Taufe zu heben. 1997 fand die Premiere statt, damals noch auf dem Johannesplatz. Die Zahl der Stände, die einheitlich gestaltet sind, ist längst von acht auf 35 angewachsen. Deutlich größer ist der Markt auf dem Hauptplatz geworden, aber die Entwicklung erfolgte behutsam – mit Feingefühl. Auf das Warensortiment wird ein strenger Blick geworfen. „Das Gastronomieangebot ist bewusst auf sieben Stände beschränkt“, betont Oskar Januschke.

Kitsch fehlt hier ebenso wie Beschallung mit „Last Christmas“ aus dem Lautsprecher. Stilvolle Klänge, Feuerstellen, Lichterketten, regionales Handwerk und die tägliche Öffnung eines Adventkalenderfensters an der Liebburg – statt auf vordergründige Effekthascherei setzt man auf Romantik und Authentizität.

Die Gäste schätzen es: Dass man mit dem Konzept richtig liegt, zeigt der diesjährige Riesenerfolg. Nie zuvor war die vorweihnachtliche Veranstaltung auf dem Hauptplatz ein größerer Anziehungspunkt. „Mehr als 180.000 Besucher kamen zum Adventmarkt“, freut sich Januschke. Diese Zahl lasse sich mittels Kameramessung ableiten.

Die Gäste nahmen teils weite Wege auf sich. „Extra wegen des Marktes kamen sogar Busse aus Rom, Palermo und Wien“, erzählt Januschke. „Besonders stark war die Zeit von 6. bis 8. Dezember.“ 7400 Besucher zog allein die Krippenausstellung in der Liebburg an.

„Hauptzielgruppe des Adventmarktes ist die Familie, sie bleibt am längsten“, weiß Januschke aus Umfragen. „90 Prozent von ihnen verweilen hier über eine Stunde.“ Der Markt füllt aber auch die Betten. Laut einer Studie bringt er 11.000 Nächtigungen pro Jahr. Der Durchschnittsgast gibt laut einer Umfrage 15 Euro auf dem Adventmarkt und 45 Euro im Handel aus.

Angepeilt ist für die nächste Auflage eine kooperative Aktion mit Spittal, Innichen und Bruneck. Geplant ist das Angebot eines gemeinsamen Zugtickets, das das Pendeln zwischen den einzelnen Märkten noch attraktiver macht.

Heute um 11.30 Uhr wird das letzte Fenster des großen Adventkalenders am Rathaus geöffnet. Um 13 Uhr ist dann die diesjährige vorweihnachtliche Veranstaltung auf dem Hauptplatz Geschichte.

Nach dem Adventmarkt ist vor dem Adventmarkt. Schon in Kürze wird am Programm für 2017 gefeilt, denn die umfangreichen Vorbereitungen nehmen fast ein Jahr in Anspruch: „Wir wollen uns weiter qualitätsvoll entwickeln“, ergänzt Januschke.