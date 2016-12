Von Walter Zwicknagl

Brixlegg – Nur eine Stunde beriet sich im Jahr 1956 das Ehepaar Leopold und Luis­e Sigl aus Brixlegg, als über die Medien Familien für die Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Ungarn-Aufstand gesucht wurden. „Wir nehmen ein Kind, das derzeit in einem Lager leben muss, auf“, war der Entschluss. „Bereut haben wir das nie, denn das Schicksal dieser Leute hat uns zutiefst ins Herz getroffen“, sagt der nun 90-Jährige, der damals als Buchhalter bei den Montanwerken arbeitete und später Prokurist bei der Biochemie in Kundl war.

Am 4. Dezember 1956 stand dann ein VW-Bus mit drei Leuten vor dem Haus am Brixlegger Mühlbichl. Zaghaft hatten Organisatoren gefragt, ob nicht auch die Eltern des siebeneinhalb Jahre alten Pityu – zu Deutsch Stefan – aus Budapest mitkommen könnten. Es gab zwar Platznot, aber Nein konnten die Sigls nicht sagen, obwohl die Söhne Bernhard mit dreieinhalb Jahren, Gottfried mit zweieinhalb Jahren und der kleine Christian mit eineinhalb Monaten den Familienbetrieb schon in Schwung hielten. „Der Nikolausabend und Weihnachten mit der ungarischen Familie werden für uns unvergesslich bleiben, obwohl nur Pityus Vater ein paar Worte Deutsch konnte“, erzählt Leopold Sigl. Auf 14 Quadratmetern spielte sich das Leben der Flüchtlingsfamilie ab, wenn auch das Wohnzimmer gemeinsam benutzt wurde. „Damals hat es natürlich keine Beihilfen gegeben“, sagt Leopold Sigl, der aus einer Familie mit zehn Kindern in Mutters stammt. Gar 12 Geschwister hatte seine Gattin Luise.

„Dass sich daraus eine lebenslange Freundschaft entwickelt, hätten wir nie gedacht“, sagt das Familienoberhaupt, das viel erzählen könnte. Er war schließlich auch bei der Verhaftung von Reinhold Stecher, dem späteren Diözesanbischof, durch die Gestapo in Maria Waldrast dabei. „Das habe ich mit meinem Vater aus der Ferne beobachtet. Mein Vater hatte als Polizist 1934 den Mörder des Kommandanten der städtischen Sicherheitswache Innsbruck festgenommen und war beim Regime nicht gut angeschrieben“, erzählt der rüstige Neunziger.

„Ich bin der Familie Sigl unendlich dankbar. Und es ist ganz einfach eine Ehrensache, dass ich um den Jahrtag unserer Ankunft nach Brixlegg auf Besuch komme und danke“, erzählt Pityu Gimesi in einem Telefonat mit der Tiroler Tageszeitung aus Budapest. Die deutsche Sprache habe er nach einem halben Jahr beherrscht. Auch der Dialekt bereitete ihm keine Probleme. „Ich werde von den neun Kindern der Familie Sigl wie ein Bruder behandelt und der Leopold ist für mich ganz einfach der Onkel“, setzt Pityu nach. „Du bist ja unser Bua“, ist die Reaktion von Leopold am Telefon. „Der Pityu hat was aus sich gemacht und ist ein vornehmer und feiner Mann. Er hat alles angegriffen.“ Und das ging bis zum Feuerlöschervertrieb. Er absolvierte die Elektrotechnik-HTL und war schließlich in der Bundesbahndirektion als Fernmeldetechniker tätig. Vor zwei Jahren ist er nach Ungarn zurückgekehrt. „Wir freuen uns jedesmal riesig, wenn er auftaucht“, sagen Leopold und Luise Sigl gerührt, nachdem der Besuch aus Ungarn das Ehepaar auch heuer mit einem Blumenstrauß überraschte. Im November oder Dezember ist das auch nach vielen Jahren längst eine Tradition. Und wenn ein größeres Familienfest gefeiert wird, ist der Pityu ebenfalls dabei. „Er gehört einfach zur Familie dazu“, betont auch Sigl-Tochter Maria.

Neun Monate lebte die Familie Gimesi bei den Sigl­s, weitere elf Jahre war die Familie in einer Brixlegger Wohnung untergebracht, ehe sie nach Innsbruck zog. „Der Vater von Pityu war in Ungarn Textilkaufmann. In Innsbruck schleppte er dann Holz und Kohlen. Und er war froh, dass ich ihm diesen Arbeitsplatz besorgen konnte. Mama Hed­y war Buchhalterin und sehr geschickt als Stoffmalerin, womit sie manchen Schilling verdiente“, erzählt Leopold Sigl. Man habe der jungen Familie in Österreich eine Starthilfe geboten, gemacht haben die Ungarn-Flüchtlinge aus ihrem Leben selbst etwas.