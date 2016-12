Innsbruck – Es ist ein ganz besonderer Zauber, der am Abend des 24. Dezember über der Wolfgangstube liegt. In der Caritas-Wärmestube beim Kapuzinerkloster in Innsbruck verköstigt der Vinzibus in Räumen des Klosters das ganze Jahr über wohnungslose, mittellose oder einfach hungrige Menschen. Im Schnitt nehmen hier 40 Personen ihr Frühstück und 25 das Abendessen ein.

Die Gäste sind froh und dankbar, dass es dieses Angebot gibt. Die Bedeutung der Wolfgangstube für die Menschen, die darauf angewiesen sind, zeigt sich vor allem am Heiligen Abend, wie die Leiterin der Caritas-Wärmestube, Gertraud Gscheidlinger erzählt. Zu diesem besonderen Anlass werden die Tische feierlich gedeckt und die ganze Wolfgangstube weihnachtlich dekoriert. Das Essen liefert dann nicht der Vinzibus, sondern Bruder Matthias greift zum Kochlöffel und bereitet traditionell Geselchtes mit Knödel und Kraut zu. An diesem außergewöhnlichen Abend muss niemand in der Reihe stehen und bei der Essensausgabe auf seinen Teller warten: Die Gäste werden direkt an den Tischen bedient. Mitten unter ihnen in den vergangenen Jahren: Caritas-Direktor Georg Schärmer und Innsbrucks Bischof Manfred Scheuer. Weil letzterer mittlerweile nach Linz berufen wurde, hatten einige Besucher der Wolfgangstube schon Bedenken, ob die hohen Gäste heuer überhaupt kommen werden. „Sie werden“, versichert Gertraud Gscheidlinger. „Der Bischof wird vom Diözesanadministrator Jakob Bürgler vertreten.“

Für viele ist der Abend in der Wolfgangstube der Höhepunkt im Jahr und bereits im Spätherbst wird Gertraud Gscheidlinger gefragt, ob das Weihnachtsessen wie gewohnt stattfindet. „Es kommen dann auch Menschen zu uns, die wir sonst unter dem Jahr nicht sehen“, erzählt Gertraud Gscheidlinger. Wie beispielsweise eine ältere einsame Frau, die sonst am Abend nie ihre Wohnung verlässt. Sie steht für viele andere Gäste der Einrichtung. Denn tatsächlich ist die Wolfgangstube eine Anlaufstelle, die nicht nur dem Hunger, sondern auch der Einsamkeit den Kampf angesagt hat. (np)