Von Helmut Wenzel

Landeck, Zams – „Schon bei den Regionalzügen ab 6 Uhr in der Früh füllt sich der Parkplatz“, weiß ein Berufspendler aus Fließ mit Arbeitsplatz in Innsbruck. „Ich nehme den Railjet mit Abfahrt um 7.27 Uhr.“ Aus Zeitgründen könne er auf den Pkw nicht verzichten, zumindest nicht für die Strecke von Fließ nach Landeck. „Der Zug ist schon vor meiner Nase abgefahren“, schildert der Fließer, „weil ich zu lange für die Parkplatzsuche gebraucht habe.“ Servicefreundlichkeit sei etwas anderes, so der Pendler in Richtung ÖBB und Stadt Landeck.

Ähnliches ist einer Pendlerin mit Job in der Klinik Innsbruck passiert. „Der Platz war komplett voll.“ Sie sei weiter in Richtung Zams gefahren. Beim Kebap-Stand in der Kaifenau habe sie den Betreiber um Parkerlaubnis gebeten. Als „Gegenleistung“ habe sie etwas kaufen müssen. „Der Zug war natürlich weg.“

Die Park-and-Ride-Anlage fasst 225 Stellplätze. Nicht nur die Pendler wissen, das ist zu wenig. Die ÖBB ließen den Bedarf sowie die Nutzung der Park-and-Ride-Anlage heuer in einer Studie analysieren. Über die wichtigsten Ergebnisse informierte Bürgermeister Wolfgang Jörg kürzlich in der Gemeinderatssitzung: Demnach liege der Bedarf bei 330 Stellplätzen. Sogar die Anzahl der Pkw aus dem Bezirk Landeck wurde über mehrere Tage hindurch erhoben: Den Löwenanteil der Pendler-Pkw stellt erwartungsgemäß die Bezirkstadt mit 17,7 Prozent, gefolgt von Fließ (11,5), Zams (7,2), Grins (6,7), See (6,0), Prutz (5,7), Pian­s (5,3), Strengen (5,0) und Stanz (4,5). Zudem hätten die Zählungen ergeben, dass ein geparkter Pkw durchschnittlich von 1,3 Personen belegt werde.

„Bei den Besprechungen zum Ausbau der Park-and-Ride-Flächen sind wir primär von der Errichtung eines Parkdecks auf der bestehenden Anlage ausgegangen“, erklärte Robert Possenig vom Immobilienmanagement der ÖBB gegenüber der Stadtgemeinde. „Die vertieften Variantenuntersuchtungen haben gezeigt, dass die Möglichkeit zur Schaffung von zusätzlichen Parkflächen auf der Westseite des Bahnhofs grundsätzlich gegeben ist.“

Wie das Parkdeck aussehen könnte, ist noch unklar. An eine Realisierung des Millionenprojekts ist laut ÖBB frühestens im Jahr 2021 zu denken. „Weil wir derzeit drei ähnliche Anlagen in Tirol bauen.“ Zur Finanzierung stellen die ÖBB klar: „Laut Übereinkommen zwischen Bund und Land übernehmen die ÖBB einen Kostenanteil von 50 Prozent, das Land 25 Prozent und die Gemeinden ebenfalls 25 Prozent.“

Dass die Stadt den Kostenanteil keinesfalls alleine übernimmt, steht für Jörg und Vize Thomas Hittler schon jetzt fest. Am Freitag erklärten beide: „Das Vorhaben ist ein großes Partnerprojekt mit ÖBB, VVT, Land und Gemeinden. Was den Kostenanteil der Gemeinde betrifft, sehen wir eine Bezirksaufgabe. Da müssen alle Gemeinden ins Boot geholt werden.“

Er werde immer wieder mit Beschwerden von Pendlern konfrontiert – wegen der Situation am Bahnhof, sagte Jörg. „Dass wir Handlungsbedarf haben, ist völlig klar. Es beginnt schon in der Früh. Der Wettlauf um einen Stellplatz muss ein Ende haben.“ Ihm wären Einpendler „natürlich lieber als Auspendler“. Fazit: Die Schaffung neuer, attraktiver Arbeitsplätze bleibe eine Daueraufgabe für Landeck.