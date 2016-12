Von Peter Friedle

Elbigenalp – Vor 30 Jahren ereignete sich das bisher größte Unglück in einem Atomkraftwerk, der GAU im ukrainischen Tschernobyl. Die 100 Kilometer von Tschernobyl entfernte Stadt Gomel, mit 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt von Weißrussland, war eines der am stärksten kontaminierten Gebiete. Durch die starke Strahlenbelastung erkrankt dort immer noch ein Drittel der Kinder an Krebs.

„Diesen Kindern muss geholfen werden!“, dachte das Ehepaar Uschi und Klaus Schrader und führte über seine Privatstiftung zehn Jahre lang ein Haus in Fischen am Ammersee, um dort krebskranken Kindern unbeschwerte Urlaubstage zu ermöglichen. Mittlerweile haben sie in Elbigenalp gegenüber der Wunderkammer ein Privathaus errichtet sowie ein Kinderheim eröffnet. Der Bau und die Einrichtung dieses Heimes wurde zur Gänze durch die Privatstiftung des Ehepaares übernommen. Da dieser halbrunde, gefällige Bau in der vorderen Ecke seines Privatgrundstückes steht, erhielt das Heim den Namen „Kinderhaus Rundes Eck“.

Dort nimmt das Ehepaar Schrader sechs- bis sechzehnjährige erkrankte Kinder aus Weißrussland für drei Wochen in Elbigenalp auf. Seine Stiftung lädt jährlich sechs Gruppen ein. Die jeweils sieben Kinder werden von drei Frauen begleitet, wobei immer eine Ärztin und eine Dolmetscherin dabei sind. Während des Aufenthaltes betreuen und bekochen die Begleitpersonen die Gruppe.

Die Kinder haben Chemo-therapien hinter sich, leiden an Leukämie, Tumoren oder Nieren- bzw. Schilddrüsenkrebs. Wichtig für sie ist, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. In der gesunden Umgebung im Lechtal frische Luft atmen, in freier Natur kleine Wanderungen machen, Kontakt zu einheimischen Kindern bekommen, Tiere streicheln, leichten Sport betreiben, unbeschwert sein – das sind Voraussetzungen für die Genesung dieser Kinder, die ihnen das Ehepaar Schrader unentgeltlich bietet.

Auch einige heimische Betriebe haben für die Kinder schon großzügige Hilfestellungen geboten bzw. zugesagt. Uschi Schrader: „Wir bedanken uns bei allen Lechtalerinnen und Lechtalern für die liebevolle Aufnahme der kranken Kinder und deren Begleiterinnen. Die Zuwendungen sind das größte Geschenk und verschönern den Aufenthalt wesentlich. Die Einladungen ins Restaurant oder auf die Alm, die gespendete Milch, die die Kinder täglich holen dürfen, Einladungen zum Kegeln oder Zimmergewehrschießen, die leckeren Backwaren, die Kinderspielsachen und vieles mehr sind unerwartete Geschenke für uns alle.“

Die Unterbringung der Kinder erfolgt in Zweibettzimmern. Der Tagesablauf ist gut strukturiert: Wanderungen in der Natur, Ausflüge zu Almhütten, zum Gipfelkreuz des Baichlsteines und die Hängebrücke in Holzgau – meist in Begleitung des Ehepaares Schrader und Einheimischer.

Einer der Höhepunkte ist immer eine Einkaufsfahrt nach Reutte. Dort können sie mit dem von der Stiftung bereitgestellten Taschengeld notwendige Kleidung, aber auch kleine Geschenke für zu Hause einkaufen.

Am vorletzten Abend findet dann immer ein gemeinsames Essen mit dem Ehepaar Schrade­r und Lechtalern, die für eine schöne Zeit mitgeholfen haben, statt. Die Kinder erhalten ihre Einkäufe und ein Geschenk der Stiftung. Die letzte Gruppe wurde gerade erst vom Bluatschink mit einer Musikdarbietung überrascht, die es verstanden hat, die Kinder trotz Sprachschwierigkeiten einzubinden und mitzureißen. Zum Abschluss überreichte ihnen Toni Knittel die brandneue Bluatschink-CD „Sauguat“.

Am letzten Abend hieß es früh ins Bett gehen. Die anstrengende Rückfahrt forderte den Kindern und Begleiterinnen alles ab: um sieben Uhr Früh Abfahrt mit dem Bus nach München, kurzer Aufenthalt, dann 30-stündige Fahrt bis Minsk. Dort umsteigen und noch 300 km bis nach Gomel. Die Fahrt sei problemlos verlaufen, hieß es, da die Kinder unentwegt das Bluatschink-Lied „Brummi, unser Auto“ gesungen hätten. Die Erinnerungen an wunderschöne Tage im Lechtal werden sie lange begleiten. Die nächsten Gruppen sind schon für die Faschingszeit und Ostern angekündigt.