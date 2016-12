Von Miriam Hotter

Kitzbühel – Das Holz glimmt noch schwach, als Bruder Peter das Ofentor öffnet. Er legt ein paar Scheite nach und beobachtet, wie sie Feuer fangen. Langsam wird es warm in der alten Stube im Franziskanerkloster in Kitzbühel. Auf den Tischen stehen rote Kerzen, die mit Tannenzweigen und kleinen Christbaumkugeln verziert sind. Weihnachten im Kloster, wie wird das eigentlich gefeiert? „Ruhig und besinnlich“, sagt Bruder Peter und schaut zum Ofen, als könnte er durch ihn hindurchsehen und die flackernden Flammen betrachten.

Das Franziskanerkloster in Kitzbühel war ursprünglich ein Kapuzinerkloster, erzählt Bruder Peter. „Seit 2002 sind wir hier, die Franziskaner der Immakulata.“ Das Kloster wurde von 1698 bis 1702 erbaut. Stifter war der Herrschaftsinhaber von Kitzbühel, Johann Raimund Reichsgraf von Lamberg.

Derzeit wird die Klosterkirche renoviert. „Wir sind bald fertig“, erzählt Bruder Peter bei einem Rundgang durch die heiligen Mauern. Zwei große geschmückte Christbäume stehen vor dem Altar. „Um 22 Uhr feiern wir heute die Christmette. Davor wird die Zeit von Stille und Gebeten geprägt sein“, erklärt der gebürtige Südtiroler (Gröden), der mit zwei Priestern im Franziskanerkloster lebt.

Anschließend, so gegen 23 Uhr, kommt die Gemeinschaft zusammen und feiert den Heiligen Abend. „Das sind wir und ein paar Wohltäter und Gönner des Klosters.“ Was auf den Tisch kommt, kann Bruder Peter noch nicht sagen. „Mal schauen, was wir da haben.“ Nur so viel: Es wird kein großes Festmahl geben. Das hat einen Grund. „Wir sind ein Bettelorden und darauf angewiesen, was wir von den Menschen bekommen. Aber uns fehlt es an nichts“ betont der Bruder Peter.

Mit Geschenken verhält es sich ähnlich. „Wir beschenken uns nicht gegenseitig“, erklärt Bruder Peter. Kleine Präsente liegen aber trotzdem unter dem Christbaum im Kloster. „Einzelne Freunde des Klosters schenken uns Kleinigkeiten, zum Beispiel Schokolade“, verrät er.

Der Sinn von Weihnachten bestehe auch nicht darin, sich noch mehr Besitztümer anzuhäufen. „In unserer Gesellschaft, das wird in Kitzbühel deutlich sichtbar, geht es aber oft darum, seinen Wohlstand auszubauen.“ Wer hat die schönere Wohnung oder das größere Auto? „Dieses Habenwollen entfernt uns aber von Gott“, ist Bruder Peter überzeugt und erklärt seine Sicht der Dinge: „Weihnachten ist etwas Ernstes, wenn man es nicht nur als frommes Fest betrachtet.“ Es gehe um den Anfang der Erlösungsgeschichte, um die Menschwerdung Gottes, um die Frage: Was ist der Sinn des Lebens?

„Früher wurde der Glaube mehr gelebt, das sehen wir auch an den Kirchenbesuchen“, bedauert Bruder Peter. Doch nicht nur die Zahl der Kirchengänger ist gesunken: „Um 1870, da wurden hier 50.000 Beichten pro Jahr abgenommen. Die Leute sind Schlange gestanden.“

Heute treten die Menschen die Klosterkirche nicht mehr ein, auch nicht zu Weihnachten. Trotzdem freut sich Bruder Peter. „Heute ist einfach etwas Besonderes.“