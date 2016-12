Reutte – Damit die Außerfernerinnen und Außerferner Weihnachten und Silvester unbeschwert feiern können, sind als „Back-up“ die Freiwilligen des Roten Kreuzes auch an den Feiertagen rund um die Uhr im Einsatz. Insgesamt sind in den Rotkreuzstellen im Bezirk Reutte über die Weihnachtsfeiertage 51 ehrenamtliche Sanitäter und Sanitäterinnen im Rettungsdienst. Gewehr bei Fuß stehen zusätzlich noch sechs Mitarbeiter in der Krisen­intervention und ein Einsatzleiter. Über Silvester sind dann 33 ehrenamtliche Sanitäter im Rettungsdienst sowie vier Mitarbeiter in der Krisenintervention.

20 weitere Rotkreuzmitarbeiter kümmern sich darum, dass das „Essen auf Rädern“ auch an den Feiertagen zeitgerecht und warm auf die Tische kommt. (hm)