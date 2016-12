Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Gerichtsbeschlüsse zu Bäumen haben Seltenheitswert. Umso mehr war die nunmehrige Entscheidung zur Aufhebung des Beschlusses einer Hauseigentümerversammlung in Wilten – zur Fällung einer Fichte im Innenhof – für eine der Wohnungseigentümerinnen ein wahres Weihnachtsgeschenk.

Das „Christkindl“ war zusammen mit Rechtsanwalt Herwig Fuchs über zwei Jahre Jahre hartnäckig erkämpft. Hatte sich die rührige Dame doch quer über die Instanzen gegen die in Abwesenheit getroffene Abstimmung gewehrt. Ein von ihr in Auftrag gegebenes Baumgutachten einer Arboristin brachte letztlich die Rettung der schönen Fichte und einen Stimmungswechsel bei den Baumgegnern. Was war geschehen? Ein Hausbewohner hatte 2014 bei der Versammlung die Sicherheit der achtzigjährigen Fichte bei Föhn angezweifelt und sich für die sofortige Fällung ausgesprochen. Die Anwesenden stimmten mit und somit war die Fällung der altehrwürdigen, 32 Meter hohen Fichte beschlossene Sache.

Die verzweifelte Mitbewohnerin wandte sich darauf sofort an Anwalt Fuchs, der sich gerichtlich gegen die Fällung wandte. Das Erstgericht sah jedoch einen ordentlich zustande gekommenen Versammlungsbeschluss und wies den Aufhebungsantrag zurück. Darauf ergriff Fuchs Rekurs und bekam in zweiter Instanz insofern Recht, als man einen Augenschein durchführen sollte. Bei diesem vertrat der Richter nun die Auffassung, dass so eine Sache eine einfache Verwaltungsangelegenheit sei und keiner Einstimmigkeit bei der Beschlussfassung der Eigentümer bedürfe. Dagegen ging Fuchs erneut vor. Abermals bemängelte das Obergericht ein lückenhaftes Beweisverfahren durch die erste Instanz. Nun fasste sich die Kämpferische ein Herz und gab ein Privatgutachten bei einer Baumsachverständigen in Auftrag. Deren Gutachten veränderte alles.

So sei die Rotfichte kerngesund und diene im Innenhof nahe dem Südring als Teil eines Baumensembles. Dabei nehme die gewaltige Fichte nicht nur Blendung weg, sondern sei auch Sichtschutz. Zudem sauge das gewaltige Geäst den Feinstaub des Südrings auf und diene im Sommer als Luftbefeuchter. „Aus humanökologischer Sicht sollte der Baum unbedingt erhalten werden. Nichts deutet auf ein Kippversagen hin“, urteilte die Arboristin.

Darauf zog die die Fällung anstrebende Partei alle Einwendungen zurück. Das Gericht urteilte dazu mit Beschluss, dass der Baum für die Wohneinheit so wichtig sei, dass für dessen Fällung Einstimmigkeit nötig wäre.