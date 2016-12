Von Walter Zwicknagl

Schwaz – Wenn die neun Meter hohe Weihnachtskrippe in der Schwazer Franziskanerkirche aus dem Jahr 1730 aufgebaut wird, braucht es Fingerspitzengefühl und Konzentration. Da ist Pater Guardian Jakob Wegscheider ebenso im neunköpfigen Team wie Stadtrat Walter Egger. Unersetzlich ist dabei der 75-jährige Frater Johann Josef Eller, der seit über 50 Jahren im Kloster ist und jeden Handgriff beim Aufbau kennt. Er turnt auf einem Steg in der Höhe und sorgt dafür, dass die 16 Elemente der Krippe richtig verbunden werden. Vom Boden aus dirigiert der fast 90-jährige Fritz Kirchmair die Arbeiten. „Etwas rechts“, ertönt es da im Presbyterium, wenn die Teile in die Höhe gehievt und verbunden werden. Seit über 30 Jahren ist Fritz dabei, wenn Weihnachtskrippe und das zwölf Meter hohe Heilige Grab zu Ostern aufgestellt werden. „In die Höhe wage ich mich aber nicht mehr“, lacht er während der Arbeiten. Dafür weiß er ganz genau, welche Brettertafel wann und wo zum Einsatz kommt. Beim Auf- und Abbau der Krippe dabei zu sein, sei einfach Ehrensache.

Der Fritz ist gelernter Tischler und bekam das Rüstzeug für seinen Beruf zwischen 1941 und 1944 von Meister Albert Kirchmeyr. „Einrücken musste ich in dieser Zeit gottlob nicht, weil mir Ärzte nach einem Blitzschlag im Alter von zehn Jahren einen Herzfehler attestierten. Von dem spüre ich heute aber nichts mehr“, schmunzelt der älteste aktive Schütze der 1. Schwazer Schützenkompanie.

Wenn es Weihnachten wird, erinnert er sich an eine Begebenheit zum Kriegsende 1945. „Um der Kriegsgefangenschaft zu entkommen, tauchte bei uns ein Wiener Soldat am Waldhütergut auf. Meine Mutter gab ihm eine nagelneue Jacke, die er nach zwei Jahren zurückbrachte. Seither sind wir in jedem Advent in Kontakt“, erzählt Fritz Kirchmair, der seiner Leidenschaft für Holz treu bleibt. Heute ist es die Drechslerei. Übrigens: Am Heiligen Abend ist er bei der Mette in der Kirche St. Martin Aushilfsmesner.