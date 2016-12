Imst – Als Flügelstürmer bei den Imster Scorpions ist er mit seinen 14 Treffern bei gegnerischen Eishockey-Teams ebenso gefürchtet wie als Mittelstürmer von Schönwies/Mils, wo er die Torschützenliste der Fußball-Landesliga West mit fünf Toren anführt. Doch Daniel Fischnaller ist noch viel mehr: Seit Juni ist er als Fahrer und Handwerker ein „gefragter Zivildiener“, wie man in der Lebenshilfe Imst betont. Hier begleitet er fünf Männer bei Tischlerei- und Gartenarbeiten. Nach ersten Unsicherheiten ist für ihn der Umgang mit Menschen mit Behinderungen „ganz normaler Alltag geworden“.

Rund 100 Zivildiener sind tirolweit für die Lebenshilfe im Einsatz. Nach dem Roten Kreuz werden in der Behindertenarbeit die meisten Zivildiener angeworben, was ein Blick auf die Internet-Seite des Innenministeriums zeigt. Im Bezirk Imst etwa gibt es neun Einrichtungen, die Helfer suchen. Während in Pflegeheimen meist nur eine bis zwei Stellen frei sind, ringen Lebenshilfe und Rotes Kreuz (tirolweit) um viele mehr. „Für das neue Jahr suchen wir speziell für Umhausen, Ötztal-Bahnhof und Telfs noch hilfsbereite junge Männer, die im März oder Juni beginnen können“, hofft der Regionalleiter der Lebenshilfe Imst und Telfs auf engagierte junge Männer wie Daniel.

Anfangs erledigte der gelernte HTL-Techniker viele Arbeiten selbst, „damit was weitergeht“. Doch bald erkannte er, welche Fähigkeiten in den Menschen stecken, die er begleitet. „Wenn man Menschen was eigenständig tun lässt, sieht man, dass sie mehr können, als man ihnen aufs Erste zutraut.“ Sein Chef Andrea­s Moser ist froh, dass Daniel „so engagiert, flexibel und verlässlich“ in der Lebenshilfe anpackt. Vor allem schätzt er seine Fahrkünste. Denn der Zivildiener bringt täglich Klienten aus Tarrenz und Imst mit dem Bus zur Arbeit.

„Eine alleinerziehende, berufstätige Mutter ist immer froh, wenn ich helfe, den Sohn vom Auto in die Wohnung zu tragen“, erklärt der 22-Jährige, der die Entscheidung für die Lebenshilfe nicht bereut, ja selbst zu seiner Geburtstagsparty seine Mitarbeiter einlud. „Ich finde, dass es eine gute Erfahrung ist, bei der man fürs weitere Leben einiges lernt.“ Ansonsten erledigt der geschickte junge Mann mit Klienten Arbeiten bei Starkenberger oder fährt mit ihnen zum Recyclinghof.

„Viele Zivis bringen Talente ein, die wir gut brauchen können“, erläutert Regionalleiter Wörle. „Am wichtigsten ist aber, dass sie einen Führerschein haben.“ (TT, pascal)