Von Claudia Funder

Prägraten a. Gr. – Wo immer man auch herkommt: Essen ist ein wichtiger Bestandteil aller Kulturen. Und es verbindet. Beim Essen kommen die Leut z’samm, wie man weiß.

Genau hier hakte die gelernte Diätologin Marion Steiner-Binder aus Matrei i. O. vor gut einem Jahr mit viel Feingefühl ein. Sie begann, Asylwerber in Prägraten regelmäßig um Herd und Tisch zu versammeln und von Zeit zu Zeit große „Come-together“-Events zu organisieren. Gelungene Integration geht auch durch den Magen. Bis dato gab es in Summe 32 kulinarische Abende.

„Über das Kochen und Essen heimischer, arabischer, iranischer, asiatischer und afrikanischer Gerichte wird Gemeinschaft und Kulturverständnis gelebt“, erklärt Steiner-Binder, die mit ihrem Engagement zur Stärkung eines gesellschaftlichen Miteinanders beitragen will.

Die Idee war 2015 geboren worden, als ein Flüchtlingsstrom nach Österreich unterwegs war, der vielerorts zu Solidaritätsaktionen führte. „Auch ich wollte etwas tun“, erinnert sich Steiner-Binder im Gespräch mit der TT. Der Verein „Mia helfen“, der Flüchtlinge in Osttirol unterstützt, wurde ins Leben gerufen – in einem Schulterschluss von Freiwilligen. In Monika Reindl-Sint und Rita Feldner fand Vereinsobfrau Steiner-Binder Gleichgesinnte, die ihr im Vorstand mit Herzblut helfen. „Freiwillige Begleiter stehen Flüchtlingen zur Seite, verbringen Zeit mit ihnen und leben unsere Haltungen und Werte vor“, so Steiner-Binder. Ein wichtiger Teil ist gemeinsames Kochen. „Essen gibt das Gefühl der Geborgenheit. Das Kochen und Genießen von Speisen aus der Heimat kann auch Heimweh mindern“, weiß die Vereinsinitiatorin, die Praxis in der Gemeinschaftsverpflegung hat.

Im Oktober 2015 traf man sich erstmals in der großen Küche des Asylwerberheims in Prägraten, um gemeinsam den Kochlöffel zu schwingen. Damals waren hier 20 männliche Asylwerber untergebracht. Unterschiedliche Kulturen und Religionen, aber auch Bildungsstufen – vom Akademiker bis zum Analphabeten – machten die Aktivität im Team anfangs zu einer Herausforderung. Dass etwa nach dem Essen auch aufzuräumen und abzuwaschen war, „schmeckte“ nicht allen. Längst gibt es einen „Dienstplan“ für diese Tätigkeiten und man ist deutlich näher zusammengerückt. „Das Kochen hat die Gemeinschaft verbessert“, freut sich Rita Feldner. Eine homogene Gruppe sei entstanden. „Ich bin für einige zum Mutter­ersatz geworden“, so Steiner-Binder. „Die Asylwerber freuen sich über diese Fixtermine, die Abwechslung in den Alltag bringen.“ Im Zwei-WochenRhythmus trifft man sich, um gemeinsam etwas auf den Teller zu zaubern. Exotische Gewürze, die in Osttirol nicht erhältlich waren, wurden am Naschmarkt in Wien besorgt. Die Nationalitäten wechseln sich beim Kochen ab, zuvor werden die Zutaten gemeinsam eingekauft. Auch österreichische Kost steht mittlerweile auf dem Programm. Diese irritierte anfangs viele Gaumen, mundet aber längst.

Bei den „Come-together“-Events in Matrei i. O. und Sillian, die bis zu 130 Gäste anlockten, gingen die Flüchtlinge in die Öffentlichkeit und präsentierten zu Recht mit Stolz über ihre Speisen einen Teil ihrer Heimat. Diese Zusammenkünfte kamen sensationell an. Die Begegnung auf Augenhöhe, der Austausch schlug Brü- cken zwischen den Kulturen.

Das Konzept des Vereins hat sich bewährt, soll fortgeführt und erweitert werden. „Der Lienzer Raum würde mich reizen“, verrät Steiner-Binder. Die Pfarren haben bereits Interesse bekundet.

Große Unterstützung erhält man für die Veranstaltungen vom Freiwilligenzentrum Osttirol und den Tiroler Sozialen Diensten. Da „Mia helfen“ ehrenamtlich arbeitet, ist man weiterhin auf finanzielle Unterstützung und Sachspenden angewiesen. Nähere Infos unter Tel. 0650/6235070.

Wer etwas zum Erfolg der Aktivitäten beitragen möchte: Spendenkonto Lienzer Sparkasse, IBAN: AT91 2050 7010 0015 0936; Bank Austria, IBAN: AT07 1200 0100 1613 6045; Raiffeisenbank Matrei, IBAN: AT90 3637 8000 0062 6861.

Den Lohn für ihr Engagement erhält Steiner-Binder auf ganz besondere Art: „Es gibt mir viel, wenn ich von den Asylwerbern beim gemeinsamen Kochen und Essen ein Lächeln bekomme. Ihre Dankbarkeit für die entgegengebrachte Hilfe ist groß.“