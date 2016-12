Von Angela Dähling

Schwaz – „Was machst du Silvester?“ „Keine Ahnung, mal schauen.“ Dialoge wie diese hört man im Bezirk Schwaz derzeit des Öfteren. Denn immer mehr verschiebt sich das große Feiern veranstaltungsbedingt um einen Tag nach vorn – vom 31. auf den 30. Dezember, den „Vorsilvester.“

So auch seit Neuestem in der Bezirkshauptstadt Schwaz. Über 20 Jahre lang hatte die Stadtgemeinde mit Vereinen am 31.12. zur Silvesterparty in die Stadt geladen – zeitweise gab es auch im Kolpingsaal einen Silvesterball. Heuer gibt es kein Silvesterprogramm, dafür lässt die Stadt bereits am 30.12. das Jahr 2016 ausklingen. „Die Beteiligung hatte in den letzten Jahren immer weiter abgenommen – sowohl was die Vereine anbetraf als auch die Besucherzahl. Zudem sperrten immer mehr Lokale am Silvesterabend zu“, erklärt BM Hans Lintner und fügt hinzu: „Die Leute wollen den Silvesterabend lieber im privaten Kreis feiern, nicht im öffentlichen Raum.“ In den letzten Jahren habe es daher nur noch einen Sektstand und das Feuerwerk gegeben.

Veranstalter Peter Lindner hat auch keine prickelnden Erfahrungen mit seinen Silvesterveranstaltungen im SZentrum gemacht. „Mäßig“ seien die Besucherzahlen in den letzten beiden Jahre am 31.12. gewesen. „Und zur Party in der Stadt kamen die Leute kurzfristig zum Feuerwerk, danach ging’s wieder heim. Teilweise brachten sie ihre Getränke mit“, erinnert er sich. Damit zahle der Veranstalter drauf. Die Band Jetlag, die neben dem Leadsänger der legendären Band Hot Chocolate beim Schwazer Vorsilvester auftritt, hat heuer Silvester erstmals frei. „Sonst hatten wir fast immer Silvester einen Auftritt. Aber das kostet üblicherweise die doppelte Gage“, spricht Jetlag-Sänger Patrick Jäger über die Gepflogenheiten im Musikgeschäft.

Lindner bestätigt die allgemein höheren Gagen am letzten Abend des Jahres. Das sei auch ein Grund gewesen, warum in Kufstein groß Vorsilvester und nicht zu Silvester gefeiert worden sei. Wie berichtet, veranstaltet die Stadtgemeinde Kufstein heuer aber auch keine Vorsilvesterparty mehr. Auch in Ramsau pausiert der Schützenverein. „Wir hatten heuer mit dem großen ,Ein Tal trägt Tracht‘-Fest viel zu organisieren und pausieren daher dieses Jahr mit unserer Vorsilvesterparty“, sagt Schützenhauptmann Georg Huber.

Zwei verlässliche Highlights gibt es auch weiterhin am Silvestertag: den Silvesterdampfzug der Zillertalbahn und das Silvesterschwimmen in Pertisau. Ein Jenbacher, der namentlich nicht genannt werden will, hatte bereits vor zwei Jahren die Idee, im Anschluss an den Silvesterzug eine Party beim Jenbacher Musikpavillon und abends einen Silvesterball im VZ mit der Gemeinde auf die Füße zu stellen. „Aber die Gemeinde hatte kein Interesse daran“, sagt er.

So obliegt es den privaten Unternehmern, in der Silvesternacht etwas zu bieten. In etlichen Après-Ski-Lokalen und Bars ist das auch der Fall.