Von Helmut Mittermayr

Reutte, Malta – Bei der Millionenshow gäbe es wohl keinen besseren Telefonjoker, was den Bereich Geographie betrifft. Denn egal welcher Ort abgefragt wird, Wolfgang Storf dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit schon dort gewesen sein. Wie aus einem Urreuttener ein Weltbürger wurde, darüber gewährte der studierte Wirtschafter im TT-Interview gerne Einblick.

Begonnen hat alles wie bei vielen Wirtschaftsstudenten – mit einem Auslandsjahr. Storf wählte Sevilla und gab damit schon unbewusst eine Richtung ins „Spanische“ vor. Nach dem Studium begann er bei Johnson & Johnson, dem zweitgrößten Pharmakonzern der Welt, zu arbeiten. Aber nicht als „Chef“. Der Reuttener lernte das Verkaufen von der Pike auf und klapperte im Osten Österreichs mit dem Musterkoffer in der Hand Ärzte und Optiker ab. Dort zeigte er bereits erste „Auffälligkeiten“ – und heimste einen Preis nach dem anderen als einer der besten Verkäufer Europas ein. Zwei Jahre Vistakon bescherten ihm tiefe Einblicke in den Kontaktlinsenbereich und seine Frau Christina aus Tulln.

Nach dem Eintritt bei Sandoz (Novartis) wurde ihm Lateinamerika übertragen. Sein Headquarter war für zwei Jahren Buenos Aires. Südamerika, Zentralamerika, Teile der Karibik – das Aufgabengebiet kann als durchaus anspruchsvoll angesehen werden. Eine davon war es unter anderem, den dortigen Improvisationstalenten überhaupt erst Marktregeln beizubringen.

Die Familie ging mit den beiden Töchtern Victoria und Natascha mit nach Argentinien. Sie sollte ihm all die Jahre durch verschiedenste Kontinente folgen. In Buenos Aires lernten sie erstmals auch die Kehrseite der Karriere kennen und lebten in einem „Barrio cerrado“, einem von Securityleuten massiv gesicherten Viertel. Zu groß schien die Gefahr, als „Expat“ Ziel eines Übergriffs zu werden. Zugang zu den Menschen fand Wolfgang Storf immer über das Interesse am Sport. In Argentinien erweiterte er sein „Portfolio“ um Polo und Rugby. Auch American Football gesellte sich dazu – an seinem nächsten Sandoz-Standort, in Miami, wo er fünf Jahre bleiben sollte. Während Papa vom neuen Headquarter aus den Turnaround in umkämpften Pharma-Märkten Lateinamerikas schaffte, besuchten seine Kinder die International School. Englisch kann getrost als deren Muttersprache bezeichnet werden.

Als die Sandoz-Zentrale wissen wollte, ob er sich Südafrika zutraue, nahm er an. Die Vorgabe war, endlich das Audit für die Weltgesundheitsorganisation WHO zu schaffen sowie das Unternehmen so umzubauen, dass es die demografische Wirklichkeit des Landes widerspiegelte. Verknappt gesagt: weiße Männer raus; Farbige, Inder und Frauen rein. Erstmals übernahm Storf damit auch einen Produktionsbetrieb. Nach zwei Jahren war die Mission erfüllt. Im Süden Afrikas hatte er trotz des Erfolges auch den bisher größten persönlichen Druck erfahren. „Diese Erfahrung war einschneidend“, räumt er ein. „Auf Grund von vorherigen Produktionsproblemen mussten wir das in Afrika einzig verfügbare Kinder-Tbc-Mittel vom Markt nehmen. Es gab keinen Plan B.“ Erschütternd die Erinnerung, wie eine Mutter mit erkranktem Kind im Arm in der Firmenzentrale in Johannesburg vorsprach. „Wir brauchten zwei Monate, um ein Ersatzmedikament über unsere Sandoz-Kanäle in Asien zu beschaffen und verkauften es dann unter Einstandspreis. Den Kindern wieder Zugang zu dem Medikament ermöglicht zu haben war ein wirklich erfüllender Moment.“

Die Sicherheitslage in Johannesburg war hingegen wenig erbaulich. Immer wieder wurden enge Bekannte überfallen. Die Familie musste in Johannesburg privat in einem „abgesicherten Wohnviertel“ leben. Also tauschte Storf den Kricketschläger nach zwei Jahren gegen einen Eishockeyschläger. Er legte einen Karrieresprung hin und wechselte zu Apotex nach Toronto. Eine halbe Milliarde Euro Umsatz und 2000 Mitarbeiter hieß die in Zahlen gegossene neue Herausforderung für ihn. Nach zweijähriger Reorganisation des Pharma-Unternehmens konnte er in Tulln, der Heimat der Frau, kurz Luft holen, bevor er für weitere zwei Jahre für einen palästinensischen Konzern von Jordanien aus die Marktentwicklung von Generika vorantrieb. Storf pendelte zwischen den Welten, die Familie ging vorerst nicht mit. Und gerade als sie es doch wagen wollte, spitzte sich der Kampf gegen den IS dramatisch zu. Jordanien stieg in den Krieg ein, Storf aus.

Seine neueste Bastion heißt Malta; alle sind bereits nachgezogen. Der Chef von ehemals 2000 Mitarbeitern steht jetzt 26 vor. Der Außerferner ist Vorstandsvorsitzender des Start-up-Unternehmens Neurotech International. Innovativ und schnell wachsend – beides Merkmale für ein Start-up – scheinen zuzutreffen. Hergestellt werden Hightech-Stirnbänder für Autisten, die, über einen Algorithmus Hirnströme lesend, Ruhe in das Leben der Nicht-Heilbaren bringen. Die institutionellen Anleger sind nach erfolgter Markteinführung begeistert. Der Börsengang in Australien ist vollzogen. Im Oktober war es die erfolgreichste Aktie in Down under. In Malta, dem Silicon Valley der Spieleindustrie, klopft ihm so mancher auf die Schulter: „Endlich mal jemand, der etwas Gescheites macht.“

Offen bleibt die Frage, ob der 49-Jährige auch in seiner neuen Destination den Nationalsport absorbieren wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er sich im Wasserpolo hervortut, ist eher gering.