Tarrenz – Auch wenn mit dem Anstich des Fasnachtsbieres auf Schloss Starkenberg am 11. 11. 2016 der Beginn der Fasnachtszeit in Tarrenz offiziell eingeläutet wurde: Die Vollversammlung am Stefanitag räumte definitiv alle Zweifel aus, ob man am 29. Jänner in die Fasnacht gehen soll.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Fasnachtler fuhr der Vorstand im stark besuchten Mehrzwecksaal mit der Tagesordnung fort. „Wir haben bereits viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet“, berichtet Obmann Marcus Wörle, „sogar Servus TV hat sich angesagt.“ Auch die Gespräche mit den Blaulichtorganisationen inklusive Sicherheitskonzept seien in der Endphase.

Am 29. 1. wird das Gurgltal erstmals gesperrt sein. BM Rudolf Köll: „Das war eine nervenaufreibende Aktion, die Sperre des Gurgltales ohne Umleitung ist einzigartig und zeigt, dass unsere Fasnacht nicht ganz unwichtig ist.“ Die legendäre Frage „Gemmar huire in d’ Fasnacht?“ wurde mit einem ohrenbetäubenden „Ja“ beantwortet. Ohrenbetäubend, aber ergreifend war auch anschließend die Geräuschkulisse der Schaller und Roller bei ihren ersten „Gangle“. (huda)