Landeck – Die Rotkreuz-Stelle St. Anton hat seit wenigen Wochen einen neuen Chef. Bei der Jahreshauptversammlung wurde neu gewählt. Nach zwölf Jahren an der Spitze hatte Josef Knierzinger das Amt zurücklegt. Der Ärztliche Leiter der Sportklinik Arlberg und Sprengelarzt wollte es heuer in „jüngere Hände legen“. Die Wahl fiel auf Bertram Senn. Der Strenger ist seit 2001 ehrenamtlich in der Ortsstelle St. Anton tätig und war zuletzt Knierzingers Stellvertreter. Bezirksstellenleiter Christian Klimmer dankte dem scheidenden Ortsstellenleiter für die gute Zusammenarbeit.

Auch in Nauders und Ischgl gab es heuer Neuwahlen. Für die kommende dreijährige Periode wurden dabei wieder Hubert Walser (Ortsstelle Ischgl) und Hans Zegg (Ortsstelle Nauders) mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt.

Dienstjubiläen gab es heuer gleich zwei: Stefan Renner aus Zams und Christian Wohlfarter aus Urgen absolvierten 1985 bzw. 1987 die Ausbildung zum Sanitäter und sind seit rund 25 Jahren Angestellte des Roten Kreuzes im Bezirk Landeck. (TT, mr)