Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Drang ins Gymnasium ist in Innsbruck ungebrochen – umso mehr, als die Aufnahmekapazitäten begrenzt sind. Mit Jänner startet wieder der alljährliche Reigen an Tagen der offenen Schultüre. So auch am Bundes(real)gymnasium Sillgasse. Dort können sich Eltern und Kinder am 14. Jänner von 9 bis 12 Uhr umfassend über das schulische Angebot informieren. Ein erstes Schnuppern und doch für viele eine wichtige Entscheidungshilfe. Auch Sillgassen-Direktor Harald Pittl wird dann wieder Rede und Antwort stehen müssen. In erster Linie darüber, wie es denn nun um den angekündigten Schulneubau steht. Und Pittl wird wohl auch dieses Jahr nichts anderes übrig bleiben, als zu vertrösten. Denn mit dem eigentlich für Sommer 2017 angekündigten Baustart wird es nichts. Das Projekt verzögert sich – wieder einmal.

Aller Voraussicht nach, so bestätigt der Pressesprecher der für den Schulbau zuständigen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Ernst Eichinger auf TT-Anfrage, kann der Abbruch des derzeitigen Gymnasiumgebäudes erst Mitte 2018 angegangen werden: „Grund dafür sind neben einer langen Evaluierungsphase für das Ausweichquartier vertiefte Planungen, die vor allem aufgrund der sensiblen Innenstadtlage notwendig sind.“

Wie berichtet, soll das Bestandsgebäude zur Gänze abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Bauzeit wird mit zwei Jahren angegeben. Die Errichtungskosten beziffert die BIG nunmehr mit 28 Mio. € netto. Im Zuge des Architekturwettbewerbes war noch von 22 Mio. € als grober Kostenrahmen die Rede.

Das Thema Schulneu- bzw. -umbau sei seit vielen Jahren an der Schule akut, sagt Direktor Pittl. Er könne jedoch nur jene Information weitergeben, die er von der BIG bekomme. Auch bezüglich des notwendigen „Ausweichquartiers“ wisse er „nichts Genaues“. Dass die 33 Klassen des Gymna- siums mit 800 Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrkörper (100) während der Bauzeit in schulgerecht adaptierte Container ausgesiedelt würden – davon ist Pittl überzeugt: „Aber sicher ist das noch nicht.“ Die Entscheidung werde erst in den kommenden Wochen fallen, bestätigt Eichinger. Die Überlegungen gingen zwar in Richtung „Modullösung“, Planung und Standortfrage seien aber „noch nicht final geklärt“. Am ehesten, so heißt es, könnte eine Containerschule Sillgasse auf freien BIG-Flächen in Hötting-West (Technik-Nähe) errichtet werden.

Pittl betont indes, dass die nunmehrige Verzögerung zu keinerlei Einschränkungen des Schulbetriebs führen werde: „Wir sind gut ausgestattet und aufgestellt. Das bestehende Angebot kann zu 100 Prozent aufrechterhalten werden.“ Pittl hofft deshalb, dass die Themen Schulneubau und Ausweichquartier bei Eltern wie Kindern für die nunmehr startende Anmeldephase für das Schuljahr 2017/18 keine entscheidende Rolle spielen werden.

Der neue Gymnasiumbau nach den siegreichen Plänen von SOLID architecture aus Wien, welche im November 2015 präsentiert wurden, soll auf gut 9550 Quadratmetern auf zwei Untergeschoßen und fünf Obergeschoßen den neuen Anforderungen im Schulalltag gerecht werden. Als da wären in erster Linie die Integration der bis dato räumlich ausgelagerten Tagesbetreuung, aber auch der Bau von Sonderunterrichtsräumen, einer Zentralgarderobe und einem Mehrzweck- und Begegnungssaal.