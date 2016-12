Kufstein – Ein Nachtmarkt, eine Weinprobe, ein Skirennen und ein Konzert – in diesen vier Veranstaltungen sieht die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadtgemeinde Kufstein, dem Tourismusverband Kufsteinerland sowie der Fachhochschule, einen großen Nutzen für Kufstein und die Region.

Aus diesem Grund unterstützt der TVB gemeinsam mit dem Stadtmarketing Kufstein die vier Praxisprojekte des Studiengangs Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement (SKVM) an der Fachhochschule Kufstein Tirol mit insgesamt fast 2000 Euro. Studierende der Kufsteiner Fachhochschule, die touristisch oder städtisch relevante Themen bearbeiten, waren aufgerufen, bei einem Wettbewerb um Fördergelder für ihr Projekt zu werben.

Drei Minuten hatten die Studierenden Zeit, um ihre Projekte vor dem Gremium zu präsentieren. Über die Zusage der Sponsorengelder entschieden Thomas Ebner, MA, vom Stadtmarketing Kufstein, Mag. Stefan Pühringer, MA, und Mag. (FH) Margret Winkler vom TVB sowie Mag. Monika Kohlhofer und Angela Scalet, BA, vom Studiengang SKVM an der Fachhochschule Kufstein Tirol.

Das erste unterstützte Projekt ist der Nachtmarkt „Out of the Box“, der am 12. Jänner 2017 im Kufsteiner Weinlokal Vitus & Urban sattfindet. Dort können die Gäste bei Livemusik und einem Glas Wein nicht gewollte Weihnachtsgeschenke mit anderen tauschen. (TT)