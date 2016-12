Nesselwängle, Grän – Kaum zu glauben: Trotz hoher Tagestemperaturen ist der Haldensee im Tannheimer Tal komplett zugefroren und inzwischen für den Eislauf auch freigegeben. Laut TVB-Geschäftsführer Michael Keller beträgt die Eisdicke zwischen zwölf und 20 Zentimetern. Und in den nächsten Nächten soll es erst richtig kalt werden. Eiskommissionen in Haldensee und Haller haben den See im Auge. Das aktuelle Spiegeleis ist ein Traum für jene, die gerne längere Spuren über den See ziehen. (hm)