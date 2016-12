Von Hubert Daum

Imst – Sie sind wohl die wahren Engel, die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospiz-Gemeinschaft. Rund 100 Frauen und Männer im Oberland und Außerfern begleiten sterbende Menschen und deren Angehörige auf dem letzten Weg. Dagmar und Bernhard Kapeller aus Imst stellen sich als Ehepaar mit einer bewundernswerten Hingabe völlig uneigennützig in den Dienst des Mitmenschen, dessen irdischer Weg zu Ende geht.

„Gerade um die Weihnachtszeit ist das Thema Sterben noch diffiziler als sonst, weil die Menschen emotionaler, gerührter sind“, weiß Dagmar Kapeller, „gläubige Menschen tun sich damit leichter, weil sie eine Perspektive über den Tod hinaus haben.“ Der Tod ihres Cousins in jungen Jahren sei für sie eine Art Initialzündung gewesen, sich mit dem Sterben zu beschäftigen. Als zudem vor acht Jahren eine Freundin an Krebs aus dem Leben schied, traf sie die Entscheidung, über den Tod mehr wissen zu wollen, auch in Form einer Ausbildung. Gemahl Bernhard hatte ebenfalls ein Schlüsselerlebnis, als ein Kollege vor einigen Jahren an Lungenkrebs starb: „Es war für mich ein unglaubliches Erlebnis am Sterbebett. Auch unter Männern die Hand zu halten, zu erleben, dass in der letzten Lebensphase alles plötzlich ehrlich und klar ist. Und diese Offenheit, die ich erlebte!“ Beide entschieden, die einjährige Hospizausbildung zu absolvieren, die sie auch jetzt noch als „phantastisch“ bezeichnen.

Die Voraussetzung für die Hospizarbeit sei die Klarheit über den eigenen Tod. Dagmar: „Gerade in der angeblich stillen Weihnachtszeit hätten die Menschen Gelegenheit, sich unter der Oberfläche der täglichen Hetze damit zu beschäftigen und zu sinnieren, wohin ihr Leben gehen soll. Weihnachten ist zum Konsumtheater geworden. Im Sterben erkennst du, dass das Materielle, Macht oder Karriere keine Bedeutung hat.“ Bernhard ergänzt: „Es findet ein Perspektivenwandel statt. Wichtig ist im Sterbeprozess nicht das Haben, sondern nur das Sein. Zum Beispiel das Halten der Hand oder das wortlose Zuhören, wenn der Sterbende weinend schonungslos mit sich selbst abrechnet. Es ist definitiv eine andere Lebensebene.“ Hospizmitarbeiter hätten den Auftrag, den Betreuten abzuholen, wo er gerade steht, und den Weg gemeinsam weiterzugehen. Dies sei auch ein Schwerpunkt in der Hospizausbildung. Dagmar: „Wohin die Reise geht, kann ich nicht vorgeben.“ Menschen, deren Weg zu Ende geht, hätten hauptsächlich den Wunsch, dass die Familie intakt ist, dass alles gut ist, die heile Welt sozusagen. Für Bernhard ist klar, dass jeder eine Grundsehnsucht in sich hat, die mit dem Haben gar nichts zu tun hat und spätestens im Sterbeprozess an die Oberfläche kommt.

In der Vorweihnachtszeit 2015 hatte das Hospizpaar ein sehr prägendes Erlebnis, als es gemeinsam einen todkranken 60-Jährigen begleitete. „Wir erlebten tatsächlich eine Wiedergeburt Christi, nämlich im Sterbenden“, erinnert sich Bernhard Kapeller, der wie seine Frau gläubiger Christ ist, „der Mann hat tatsächlich in seinen letzten Tagen zum christlichen Glauben zurückgefunden. Das war schön. Er ist dann in Frieden kurz vor Weihnachten gestorben.“

Die Tage vor und nach dem Weihnachtsfest seien gerade für Angehörige, die zum ersten Mal das heilige Fest ohne ihren geliebten Menschen verbringen müssen, eine schwierige Zeit. „Auch da bietet die Hospizarbeit Hilfe in der Trauerbegleitung auch für Angehörige an“, zeigen beide unisono einen für viele Trauernden vielleicht neuen Aspekt auf. „Wenn beispielsweise Familienmitglieder des vor einem Jahr verstorbenen Mannes unsere Hilfe bräuchten, wären wir da. Man baut im Normalfall während des Begleitprozesses, der auch monatelang gehen kann, eine unglaubliche Beziehung auf.“

Für beide ist das Leben durch die Beschäftigung mit dem Tod reicher geworden. Dagmar: „Ich bin unendlich dankbar, weil ich nun weiß, was im Leben wirklich zählt.“ Für Bernhard ist dieser „wichtige Dienst am Mitmenschen“ eine Weitergabe von dem, was er glücklicherweise im Überfluss habe.