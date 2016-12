Von Helmut Mittermayr

Reutte, Wien – Das Schrei­ben war nur fünf Zeilen lang, ohne Anrede oder „mit freundlichen Grüßen“. Den Reuttener Polizisten wird’s egal sein, der knappe Inhalt machte die Unhöflichkeit wett. Das Innenministerium erklärte, gemäß Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz einen Vorschuss in Höhe der gerichtlich zugesprochenen Forderung auszuzahlen. Am 23. Dezember kam die Verständigung, dass ein fast einjähriger Hürdenlauf für zwei Reuttener Polizisten ein Ende gefunden hat.

Die Vorgeschichte: Ein bosnischer Zweimeterhüne wütete im Februar wie von Sinnen in einem Vereinslokal im Reuttener Obermarkt. Den Rasenden ohne Schusswaffeneinsatz außer Gefecht zu setzen, bescherte drei Beamten schließlich selbst erhebliche Verletzungen. Unter anderem wurden ihnen Aschenbecher und Bierflaschen über die Köpfe geschlagen. Ein Beamter wurde so schwer verletzt, dass sechs Monate Krankenstand folgten. Bei einer Verhandlung am Landesgericht im April wurde der Täter zu 1440 Euro und sechs Monaten Haft bedingt verurteilt. Den drei Polizisten wurde dort ein pauschaler Schadenersatz zugesprochen. Ihr Pech: Der Arbeitslose, dessen „Einkommen“ sowieso unter der Pfändungsgrenze lag, kehrte ohne Ortsangabe nach Bosnien zurück. Bei ihm war nichts mehr zu holen. Von da an wurden die Beamten im Kreis geschickt, Geld sahen sie keines. Auch nicht von der Republik Österreich, die nach dem Wachebediensteten-Hilfeleistungsgesetz in Vorleistung treten hätte müssen. Der Reuttener Anwalt Michael Steskal vertrat zwei Betroffene. Er war bald selbst persönlich verärgert über die Art und Weise, wie die Antragsteller wie eine Flipperkugel zwischen Innen- und Sozialministerium hin- und hergeschickt wurden und auch noch große Abschläge von der vom Gericht als Schadenersatz festgelegten Summe vorangekündigt wurden.

Die TT berichtete Ende November. Steskal hatte schon die Klage gegen die Republik vorbereitet, als einen Tag vor Heiligabend die Meldung eintraf. Die vom Gericht festgelegte Summe von 2000 für den einen und 5500 Euro für den anderen Beamten wurde ohne Abschläge ausgezahlt. Danken will Steskal trotz Zufriedenheit über das Ergebnis nicht, „die Zahlung ist wohl eine Selbstverständlichkeit. Wären die Polizisten und ich nicht so hartnäckig geblieben, würden sie noch lange kein Geld sehen. Prinzipiell hätte ich mir gewünscht, dass gerade der Staat als Arbeitgeber hier Flagge zeigt.“