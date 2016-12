Von Matthias Reichle

Kappl, Ischgl, Landeck – „Zivilschutzalarm in Landeck. Murabgang auf Sanna – Anrainer sollen in ihren Häusern bleiben und Keller meiden“, eine SMS ähnlichen Inhalts hätte vielleicht nicht für Beruhigung gesorgt, so manchem Landecker aber die Panik genommen. Nach der Murkatastrophe im September bemängelten viele Landecker vor allem, dass der Alarmierung mittels Sirene keine Information folgte – die TT berichtete. So mancher hatte nach dem Signalton sogar gefürchtet, der Kaunertal-Staudamm sei gebrochen.

Andere Gemeinden im Bezirk Landeck haben die Möglichkeiten dafür geschaffen, ihre Bürger zeitnah auf dem neuesten Stand zu halten. Die Gemeinde Kappl richtet derzeit einen SMS-Informationsdienst ein. Nicht nur für den Katastrophenfall, wie Bürgermeister Helmut Ladner betont, sondern um die Haushalte zeitnah über Straßensperren, Bauarbeiten und Stromausfälle oder Lawinensprengungen zu informieren. Jeder Haushalt soll eine Handynummer bekannt geben, betont der Dorfchef. Diese werden dann eingepflegt und verschiedenen Gruppen zugeordnet, um Ortsteile und Organisationen auch einzeln ansprechen zu können.

Kappl ist damit keineswegs Vorreiter, in Ischgl ist das bereits seit 15 Jahren üblich. Damals war die Lawinenkatastrophe in Galtür ausschlaggebend. Rund 1000 Telefonnummern verwaltet man im Gemeindeamt, weiß Albert Siegele. „Bluebox“ heiße das System, das auch in seiner Gemeinde seither im Einsatz sei, betont der Galtürer Bürgermeister Toni Mattle. „Information ist das Um und Auf“ und eine wichtige Ergänzung zum Sirenenalarm. Die Gemeinde informiert die Bürger im Winter sogar per E-Mail, ob der Schulbus fahre.

Die Herausforderung liegt dabei nicht im System selbst, sondern in der Verwaltung der Handynummern, betont dabei der Kappler Bürgermeister Ladner. Die Bürger müssen diese nämlich selbst melden und auf dem neuesten Stand halten. Im städtischen Bereich ist es schwieriger als auf dem Land. „So etwas ist für den ganzen Bezirk schwer handhabbar“, gibt Bezirkshauptmann Markus Maaß zu bedenken. „Das müsste jede Gemeinde für sich machen.“ Man sei derzeit dabei, Möglichkeiten zu schaffen, um bei Katastrophen und Notfällen über Social Media, wie Facebook und Twitter, Informationen bereitzustellen.

Die Information via Handy sei aber auch in Landeck Thema gewesen, weiß Herbert Walter von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes. Derzeit gibt es ein Projekt des Innenministeriums, das hierfür nach einer österreichweiten Lösung sucht. Dabei seien auch die Bundesländer eingebunden, man hofft, bereits bis zum Sommer das System für Testzwecke zu erhalten. Es sei deshalb interessant, weil eine persönliche Alarmierung besonders wertvoll ist, betont Walter. In Deutschland zum Beispiel gibt es so etwas bereits – auch beim Amoklauf in München war das Smartphone-Warnsystem Katwarn im Einsatz.