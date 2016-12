Zams – Es war ein mit Emotionen und Vorurteilen belastetes Thema: Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Krankenhaus St Vinzenz. Derartiges sei in Zams unerwünscht, hieß es vor Jahren.

Nächstes Jahr verschwindet dennoch ein weißer Fleck auf der Landkarte der Psychiatrie-Versorgung in Tirol. Ab Ende März 2017 steht Oberländer Psychiatrie-Patienten die neue Tagesklinik bzw. die Ambulanz zur Verfügung.

„Das ist sogar etwas früher als geplant“, erläuterte kürzlich Krankenhausplaner Fritz Falch. Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler bestätigte am Mittwoch: Die Leitung der neuen Abteilung habe man mit Univ.-Prof. Dr. Martin Kurz bereits besetzen können. Als Konsiliarärztin steht die in Zams niedergelassene Fachärztin Sonja Rapperstorfer zur Verfügung. Weitere Stellen für die Psychiatrie-Abteilung sind laut Guggenbichler derzeit ausgeschrieben. In der Tagesklinik werden sechs Betten bzw. Behandlungsplätze eingerichtet. Im Vollbetrieb soll die Zammer Psychiatrie ab 2020 laufen – geplant sind weitere 24 vollstationäre Betten in Haus 3.

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg spricht von einem Meilenstein für die Bezirke Imst und Landeck (in Summe 100.000 Einwohner): „Mit der wohnortnahen Psychiatrie-Versorgung am Standort Zams verschwindet ein weißer Fleck von der Landkarte.“ Bisher mussten Oberländer Patienten zur Behandlung nach Hall bzw. Innsbruck. Mit der Einrichtung in Zams werde eine Grundversorgung „nahe am Patienten“ installiert, hob Tilg hervor. (hwe)