Von Claudia Funder

Sillian – 12,9 Mio. Euro fließen in Summe in ein Großprojekt, mit dem in Sillian der Naturgewalt Wasser nachhaltig die Stirn geboten werden soll. Die alte Drau-Verbauung mit den Schutzdämmen stammt aus den 1970er-Jahren. Sie ist, wie Berechnungen zeigten, nicht in der Lage, ein 100-jährliches Hochwasser abzuführen. „Stellenweise käme es bereits bei Auftreten eines 20-jährlichen Hochwassers der Drau zur Überströmung der Dämme und Ufermauern und in weiterer Folge zur Überflutung des Siedlungsraumes mit weitreichenden Schäden“, weiß Haral­d Haide­r, Leiter des Baubezirksamtes Lienz. Das große Problem: Die Drausohle liegt über dem Talbodenniveau. Bei einem Dammbruch wäre also mit großflächigen Überschwemmungen im Zentrum von Sillian zu rechnen.

Professionelles Handeln war unabdingbar. Bevor bauliche Schritte gesetzt werden konnten, wurde mehrere Jahre lang mit 25 Grundwassermesssonden im Talboden der Grundwasserstand aufgezeichnet, Bodenerkundungen durchgeführt und Varianten für ein Schutzprojekt geprüft. „Die bautechnisch ungünstigen Bodenverhältnisse, der hohe Grundwasserstand, die nahe verlaufende Bahnlinie und auch teilweise bestehende Schäden an Gebäuden erforderten das Einbinden von Experten aus Wasserbau, Geotechnik, Ökologie, Statik, Siedlungswasserbau und eine entsprechende Beweissicherung an den umliegenden Objekten“, erklärt Haider.

Im Februar 2016 war es endlich so weit: Der Bau konnte starten. Das Projekt erstreckt sich über vier Kilometer von der Mündung des Tödterbaches bis zur Mündung des Villgratenbaches. „Ziel ist, den Hauptsiedlungsraum im Talboden von Sillian gegen ein 100-jährliches Hochwasser der Drau zu sichern und zugleich ökologisch sowie erholungsfunktionell aufzuwerten“, so Haider zu der großen Herausforderung. Ausführungszeitraum: sechs bis sieben Jahre.

Erste Schritte sind bereits gesetzt. Bisher wurde, so Haider, der 700 Meter-Abschnitt zwischen Rabland- und Asthofbrücke mit der eingetieften Flusssohle, der Aufweitung und den beidseitigen neuen Ufersicherungen gestaltet. Begleitend seien linksufrig am Dammfuß Dränagen eingebaut und die 30-kV-Leitung der Tinetz neu verlegt worden. Die neue Mündung des Gerberbaches wurde durch die Tieferlegung der Sohle um 525 Meter nach oben verschoben. „Wegen der sehr schlechten Bodenverhältnisse mussten die Widerlager der neuen Gerberbachbrücke, über die der Betreuungsweg bzw. der Radweg führen wird, auf bis zu 25 Meter langen Pfählen gegründet werden“, berichtet der Baubezirksamts-Leiter. Das Tragwerk aus Betonfertigteilen soll im März 2017 eingehoben und dann fertig gestellt werden. Ebenfalls im Frühjahr werden ökologische Gestaltungsmaßnahmen, die Bepflanzung, Rastplätze und die Beleuchtung am linksseitigen Uferweg umgesetzt. Bis der neue Dammwegabschnitt asphaltiert ist, wird es noch etwas dauern. Diese Maßnahme ist durch die Gemeinde Heinfels erst für 2018 vorgesehen. Der Wildholzrechen mit 14 Stahlträgern zum Schutz gegen Treibholz ist hingegen bereits eingebaut.

Alle Arbeiten erfolgen unter Aufsicht der Bundeswasserbauverwaltung im Baubezirksamt Lienz. Bisher waren sechs bis sieben Arbeiter ständig auf der Baustelle im Einsatz und heimische Erdbauunternehmer eingebunden. Zeitmäßig liegt man im Plan. „Bis dato wurden im Schnitt rund 30.000 Euro pro Woche bzw. in Summe 1,625.000 Euro verbaut“, so Haider zu der Dimension. Dem Baufeld vorauseilend werde unter Expertenaufsicht für einen eingegrenzten Bauabschnitt eine so genannte „Kampfmittelerkundung“ durchgeführt, da Kriegsrelikte in Bahnhofsnähe nicht auszuschließen seien, verrät Haider.

Die Bauarbeiten sind derzeit unterbrochen, sie werden Mitte Jänner fortgeführt. Die Kosten des 12,9 Mio. Euro teuren Schutzprojektes stemmt zu 85 Prozent der Bund, die restlichen 15 Prozent werden nach einem Schlüssel auf die Gemeinde Sillian mit zwei Prozent und andere Interessenten aufgeteilt. Die Fertigstellung des Mammutprojektes ist für 2022 angepeilt.