Innsbruck - Die extreme Trockenheit im Land lässt die Tiroler Behörden wie im Vorjahr reagieren: Die Stadt Innsbruck hat wie berichtet als Schutzmaßnahme eine Verordnung erlassen, die das Zünden von Feuerwerkskörpern ab der Kategorie F2 untersagt. Erlaubt bleiben in der Landeshauptstadt weiterhin Feuerwerkskörper der Kategorie F1, wie Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerke. Ausgenommen sind außerdem „behördlich angemeldete Feuerwerke". Die Stadt will am Donnerstagvormittag über die „Verordnung für einen sicheren Jahreswechsel" informieren.

Ein generelles Feuerwerksverbot wird es in Tirol aber nicht geben, wie das Land am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig wird zu erhöhter Achtsamkeit aufgerufen, da die Gefahr von Waldbränden aufgrund der geringen Niederschläge und der daraus resultierenden Trockenheit erheblich angestiegen sei. Deswegen rät das Land „dringend" davon ab, Feuerwerke wie Böller oder Raketen in Waldnähe abzuschießen.

Verordnungen in sechs Bezirken

Die Bezirkshauptmannschaften von Innsbruck-Land, Imst, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz haben das Hantieren mit Feuerwerksraketen und Böllern sowie mit offenem Feuer in Waldgebieten und deren Gefährdungsbereichen verboten. „Darunter sind jene angrenzenden Bereiche zu verstehen, in denen die Bodenvegetation oder die lokalen Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers in den benachbarten Wald begünstigen. Übertretungen dieser Verordnungen werden mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 Euro geahndet", heißt es vonseiten der Behörden.

Weiterhin keine Niederschläge erwartet

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldet auch für die nächsten Tage keine Niederschläge. Somit bleibt es voraussichtlich bis Jahresende weiterhin trocken und überdurchschnittlich warm. (TT.com)