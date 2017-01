Von Matthias Reichle

Galtür – Am Berg reiht sich ein Lawinenzaun an den anderen. Unten im Tal sind es kolossale Steindämme, die das Ortsbild mitprägen. Wer durch Galtür fährt, kommt nicht umhin, die Zeugen eines jahrhundertelangen Ringens mit der Natur zu bemerken. In alten Bauernhäusern wurde der Lawinenschutz bereits im Gebäude integriert. Massive Steinmauern sollten Menschen und Tiere vor den immer wiederkehrenden Lanen schützen, betont Alpinarium-Geschäftsführer Helmut Pöll. Im Ortsteil Maas kann man das heute noch sehr gut sehen. „Ich kenne keine Gemeinde in Tirol, wo das so ausgeprägt ist wie bei uns.“ In einen jüngeren Lawinenschutzdamm wurde in die Rückseite des Alpinariums integriert. 31 Menschen starben 1999 in einer Katastrophe, die die Ortschaft bis heute prägt. Das Museum, das daraufhin gebaut wurde, ist Ausstellungs- und Erinnerungsort.

Im Herbst hat die Unesco das „Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr“ ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen. Neben der Lawinenkommission Gargellen, dem Montafoner Museum, dem Alpenverein und Berg- und Skiführerverband hat auch Galtür und das Alpinarium an der Unterschutzstellung mitgearbeite­t. Ziel der UN-Sonderorganisation ist es, einzigartige Traditionen, Wissen und die Praktiken, Rituale und Feste so zu erhalten. „Die Aneignung von Wissen über Lawinen ist seit Beginn der Nutzung des Alpenraums notwendig, um dort überleben zu können“, heißt es in der Erklärung. Die Besiedlung der Alpen war nur so möglich. Flurnamen erinnern bis heute an wiederkehrende Lawinen. Im Montafon wurden in den „Lawinenbriefen“ über 200 Jahre große Katastrophen und Opferzahlen aufgezeichnet.

„Es hat sich viel verändert. Früher war es der Familienvater, der entschieden hat, ob die Kinder in die Schule gehen können“, betont der Galtürer Bürgermeister Ton­i Mattle. Die Bewohner beobachteten die Natur, sahen, dass Felsformationen unter dem Schnee verschwunden waren. „Das Wissen wurde in der Familie weitergegeben“, betont Pöll. Heute gibt es Lawinenkommissionen, Warnstufen, wissenschaftliche Forschung und Info-Plattformen. Trotzdem spielt der Erfahrungsschatz neben der Wissenschaft nach wie eine große Rolle. „Auch heute wird er von der einen an die andere Bergführergeneration weitergegeben“, so Pöll. Die Lawinengefahr ist nicht berechenbar.

Unter Federführung der Schweiz, die das Wissen um die Lawinen bereits früher zum Kulturerbe erhoben hat, wird nun gemeinsam der nächste Schritt vorbereitet: die Eintragung in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, die bislang nur wenigen Traditionen vorbehalten war – zum Beispiel der Imster Fasnacht. Dazu soll auch noch ein Dokumentarfilm gedreht werden, in dem Galtür eine tragende Rolle spielt. „Die Bewerbung soll im März passieren“, weiß Pöll.