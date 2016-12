Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es war das Kontrollamt der Stadt Innsbruck, das zuletzt den Finger auf die Wunde legte, die TT berichtete. In einem Bericht zum Hortwesen wurde aufgezeigt, dass die Ferienbetreuung in den hierzu geöffneten städtischen Schülerhorten ein Problem damit hat, dass sich zwischen den Anmeldezahlen und den letztlich tatsächlich anwesenden Kindern und Jugendlichen ein teils eklatantes Loch auftut. Von neun für den Hort Domanigweg angemeldeten Kindern besuchte beispielsweise kein einziges Kind in den Weihnachtsferien 2014/15 die Nachmittagsbetreuung in dieser Einrichtung. Noch drastischer war die Lage im Schülerhort Tivoli. Von 22 Kindern waren nachmittags nur vier anwesend. Bitter für das Betreuungspersonal – dessen Stärke sowie Dienstpläne sich eben nach den Anmeldungen auszurichten haben.

Und auch im heurigen Jahr schaute es nicht viel besser aus: Wie aus dem Büro des zuständigen Stadtrates Ernst Pechlaner (SPÖ) gestern bestätigt wurde, waren für die Sommer-Schülerhorte 380 Kinder angemeldet – von diesen erschienen aber nur 269. 111 Kinder schwänzten also das Betreuungsangebot. Beispiel Kaysergarten: Hier waren von 148 Kindern effektiv nur 92 anwesend.

Pechlaner will nun im kommenden Schul- und Ferienjahr mit dieser Unsitte aufräumen. Zumindest bei allen Eltern, die nicht mit gutem Grund von einer erfolgten Anmeldung ihrer Kinder wieder Abstand nehmen würden. Diesbezüglich hat das Kontrollamt bereits Empfehlungen abgegeben. Allenfalls sollen sogar bedarfsorientiert einzelne Hortstandorte in den Ferien zusammengelegt werden, so ein Vorschlag.

„Wir prüfen derzeit die Einführung einer Anmeldegebühr“, sagt indes Pechlaner. Wird die Ferienbetreuung nach erfolgter Anmeldung auch in Anspruch genommen, soll dieses Geld refundiert werden. Wenn nicht, behält die Stadt selbiges ein. Des Weiteren sollen die heurigen Schwänzer für eine allfällige Kinderbetreuung 2017 in den jeweiligen Aufnahmelisten „nachgereiht“ werden. Auch das soll eine Art erzieherische Maßnahme sein. Denn Pechlaner sagt klar: „Es macht ja keinen Sinn, unsere Einrichtungen zu öffnen, nur damit sie dann nicht ausgelastet sind.“

Zumindest die Bürgermeisterliste Für Innsbruck könnte sich für eine Anmeldegebühr bei der Ferienbetreuung durchaus erwärmen, sagt Vize-BM Christoph Kaufmann. Diese habe es bereits in früheren Jahren einmal gegeben, schildert der einst für dieses Ressort zuständige Politiker. Auch damals gingen mit den Fehlanmeldungen letztlich Probleme in der Personalplanung einher.