Von Alexander Paschinger

Jerzens – Als der Komplex vor einigen Jahren zum Verkauf angeboten wurde, zögert­e Bürgermeister Karl Raich nicht lange: „Wir wollten, dass die alte Mühle in Ritzenried erhalten bleibt. Und wir sahen schon eine Chance darin“, so der Dorfchef. Vor Kurzem beantragte der Gemeinderat sogar, dass das 250 Jahre alte Ensemble unter Schutz gestellt wird. „Ein wichtiger Schritt“, meint GR Markus Taibon, dessen Frau Claudia Obfrau des Vereins zum Erhalt der Mühle Ritzenried ist, der bereits rund 20 Mitglieder zählt. Denn mit diesem Gemeinderatsbeschluss im Rücken, so Taibon, könne man im neuen Jahr gleich die Zukunft als etwaiges Kulturzentrum angehen und seine möglichen Finanzierungsinstrumente ausloten.

Für Raich stellt die Mühle das dritte wichtige historische Gebäude des Tales dar: „Das Stamserhaus in Wenns wird die Krippen und die Fasnacht beherbergen, der Schrofenhof in St. Leonhard als ältestes bestehendes Haus des Tales wird Teil des Steinbockzentrums.“ Da sei es nur logisch, dass auch aus der Ritzenrieder Mühle etwas Besonderes wird: „Es soll kein 08/15-Museum werden“, betont der Bürgermeister, „angedacht ist es, das Haus den Menschen im Tal zu widmen.“

Architekt Benedikt Gratl hatte dem Gemeinderat im Dezember die Machbarkeitsstudie „Handwerksmühle Ritzenried“ vorgestellt. Da geht es zum einen um den Erhalt der Mühle mit dem Wohnbereich, wobei nur das Notwendigste saniert und über einen Rundgang erschlossen werden soll. Stadel und Stall sollen hingegen für einen Bauernladen, einen Mehrzweckstadel, Technikraum und öffentliches WC umgebaut werden. „Die Außenhülle erhalten, drinnen beheizbar machen und das Ganze als Kulturzentrum“, schwebt Raich vor.

„Ich freue mich schon richtig darauf“, sagt der Bürgermeister. Denn die Mühle war schon bisher ein beliebtes, weil recht romantisches Fotomotiv direkt an der Talstraße. „Und sie liegt auch am Talwanderweg“, schwärmt Raich und ist auch schon bei möglichen Finanzierungen. Denn gerade erst im November hatte der Landtag das regionale Wirtschaftsprogramm für das Pitztal einstimmig beschlossen. Das Steinbockzentrum in St. Leonhard gilt bereits als eines der Leuchtturmprojekte. „Warum also nicht auch unsere Mühle?“, fragt sich der Dorfchef.

GR Taibon ist nicht minder begeistert, bremst allerdings noch etwas ein. „Als Nächstes steht im Jänner eine Sitzung mit Vertretern der Gemeinde, dem Verein, dem Architekten, dem Bundesdenkmalamt, der Dorferneuerung und dem Regionalmanagement an“, erläutert er. Wichtig sei es, eine Kostenschätzung zu erstellen, dann könne man auch die entsprechenden Stellen kontaktieren. Das Regionalwirtschaftliche Programm „ist dabei eine von mehreren verschiedenen Möglichkeiten“.