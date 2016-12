Von Catharina Oblasser

Bannberg, Matrei – Die Kinder der Familie Mair in Bannberg konnten am Heiligen Abend kaum den Einbruch der Dunkelheit erwarten. „Sobald es finster wurde, ging der Vater mit uns Kindern ‚rachn‘“, erinnert sich Anton Mair, das jüngste unter den fünf Geschwistern. „Dazu nahm er eine alte Eisenpfanne und Kohle aus dem Herd. Darauf wurde Weihrauch gestreut und manchmal auch Kräuter“, erzählt Mair weiter. Eine Schüssel mit Weihwasser durfte auch nicht fehlen. Danach ging es mit Räucherpfanne und Weihwasser vom Keller bis in den Dachboden, auch im Stall wurde der duftende Rauch verteilt und mit Weihwasser „gesprengt“. Dazu betete die Familie den Rosenkranz und das Vaterunser. „Wir waren vor allem deshalb so ungeduldig, weil nach dem ‚Rachn‘ das Christkindl kam und wir unsere Geschenke bekamen“, schildert Mair weiter.

Heute hat der Berufssoldat selbst Kinder. Nun ist er derjenige, der mit der Räucherpfanne an drei Abenden durchs Haus geht: am Heiligen Abend, zu Silvester und am Vorabend des Dreikönigstages. Die Kohle kommt mittlerweile nicht mehr aus dem Ofen, sondern wird gekauft.

Mehrere Geschäfte in Osttirol bieten eine reiche Auswahl an Räucherzubehör an, angefangen von Weihrauch unterschiedlichster Duftrichtung über kupferne Pfannen bis zu diversen Kräutern. Anton Mair setzt auf eine Mischung aus braunem und gemischtem Weihrauch. „Das Räucherzubehör wird sehr viel gekauft“, weiß Erna Filzmaier vom Geschäft „Teegarten“. „Räuchern liegt eindeutig im Trend.“ Auch kleine Säckchen mit Sand liegen in den Regalen des Geschäfts. Gibt man Sand unter die Räucherkohle, hält die Glut länger. Wer es ganz einfach mag, besorgt sich ein Büschel Salbei und zündet es an.

Zusätzlich zum Weihrauch finden sich in vielen Räucherpfannen auch verschiedenste Kräuter. Beliebt ist der so genannte „Frauenbuschen“, ein Strauß aus Wiesenblumen und -kräutern, der am Hohen Frauentag (Maria Himmelfahrt) am 15. August in der Kirche gesegnet wird. Danach lässt man ihn im Dachboden trocknen und verwendet die Pflanzen wie Königskerze, Schafgarbe oder Johanniskraut zum Räuchern. Manchmal werden auch Teile des österlichen Palmbesens dafür gebraucht.

Kräuter und alles, was damit zu tun hat, sind das Element von Anna Holzer aus Matrei. Sie führt in Zedlach das Kräuterwirtshaus Strumerhof. „Geräuchert wird zu unterschiedlichen Zwecken“, weißt Holzer. „Es gibt medizinische Anwendungen, es wirkt aber auch im seelisch-geistlichen Bereich und auf spiritueller Ebene.“ Dass Räuchern heute wieder in Mode gekommen ist, führt Anna Holzer auf ein neues spirituelles Bewusstsein zurück. Für sie sind die Menschen Teil eines großen Ganzen und tragen beim Räuchern Gott ihre Anliegen vor. Die Zeit der Wintersonnenwende am 21. Dezember und die darauffolgenden Raunächte sind für die Kräuterexpertin Zeiten des Übergangs, in denen das Räuchern seinen angestammten Platz hat. „Wichtig bleibt, dass man sich in guter Absicht mit dem uralten Brauchtum auseinandersetzt, für sich Wertvolles erkennt und es für sich und die Familie erlebbar macht“, meint Anna Holzer.