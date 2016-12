Von Helmut Wenzel

Landeck, Zams – Lästige Grippe-Viren haben dieser Tage auch die Bezirksstadt im Griff – mit Schnupfen, Kopf- und Halsschmerzen, Husten und mitunter Fieber. „Der Doktor muss mir ein Antibiotikum verschreiben“, verriet ein betroffener Patient am Donnerstag im Landecker Stadtteil Angedair.

Also hin zum praktischen Arzt im Ärztehaus. Fehlanzeige – auf dem Info-Zettel im Lift war zu lesen: „Wir sind auf Urlaub, Ordination ab 2. Jänner geöffnet.“ Aha, dann eben zum Arzt in der Fischerstraße. Doch die Botschaft an der Eingangstüre war ähnlich. Im Dorfzentrum von Zams muss doch ein Mediziner im Dienst sein. Wieder Fehlanzeige. Wenigstens war dort ein Hinweis zu finden: Der nächstgelegene diensthabende Arzt sei in Schönwies anzutreffen.

Nach einem weiteren Fehlversuch im Stadtteil Perjen endlich in der einzigen offenen Kassenordination eingetroffen – unweit der BH Landeck. Dass dort die Wartezeiten dieser Tage etwas länger sind, versteht sich.

Der Landecker Patient war nicht der einzige, der eine derartige „Ochsentour“ erlebte und sich ärgern musste. In der TT-Redaktion trafen am Vormittag drei Anrufe mit Beschwerden ein. Fazit: Zwischen Weihnachten und Neujahr sind von den vier Landecker Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag drei auf Urlaub. „Der Urlaubsplan der Landecker Ärzte ist abgestimmt und war auch voriges Jahr kaum anders“, erläuterte Tirols Ärztekammerdirektor Günter Atzl am Donnerstag. Zudem seien Notordinationen im ganzen Bezirk am Wochenende und an Feiertagen „normal besetzt“, sagte Atzl.

In diesem Zusammenhang möchte er jedoch auf den generellen Ärztemangel in ländlichen Gebieten hinweisen, auch im Fachärzte-Bereich. „Im Außerfern haben wir zum Beispiel keinen Augenarzt. Die Stelle für Reutte oder Ehenbichl haben wir zum 1. April 2017 neu ausgeschrieben.“ Zudem seien vier Facharztstellen für Psychiatrie unbesetzt, weiß der Kammerdirektor, eine davon in Imst.

In Landeck könnte es in „absehbarer Zeit“ keinen niedergelassenen Augenarzt geben. Noch sei die Stelle nicht ausgeschrieben. „Aber das Problem und die Herausforderung sind uns bekannt“, hob der Kammerdirektor hervor.