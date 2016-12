Von Marco Witting

Innsbruck – Innsbrucks Vizebürgermeister Christoph Kaufmann appellierte gestern zum Schluss der Pressekonferenz an die Vernunft. „Es herrscht aufgrund der akuten Trockenheit höchste Alarmbereitschaft.“ Doch weil Vernunft rund um Silvester nicht immer und bei jedem ein durchgängiges Verhaltensmotiv ist, gilt – wie berichtet – ein Verbot von Feuerwerkskörpern ab Kategorie F2 im gesamten Stadtgebiet.

Innerhalb des Ortsgebietes gilt dieses Verbot ohnehin. „Durch den Erlass bezieht es sich jetzt aber auch auf das unbebaute Stadtgebiet und gilt in ganz Innsbruck“, sagt Elmar Rizzoli, Amtsvorstand für Sicherheit. Besonders gefährdet seien die Stadtteile Hungerburg, Mühlau und Hötting, weil diese einen hohen Anteil an Vegetations- und Waldflächen haben. „Schon ein kleiner Funke einer Rakete reicht aktuell aus, dass gerade auf den Berghängen sich ein Brand rasch ausbreitet, der für uns nur schwer zu bekämpfen wäre“, sagt Innsbrucks Branddirektor Helmut Hager.

Vom Verbot ausgenommen sind „behördlich angemeldete Feuerwerke“, wie etwa der Bergsilvester in der Innenstadt. Warum eigentlich? „Es gibt hier entsprechende Sicherungsmaßnahmen, behördliche Gutachten und Pyrotechniker vor Ort“, sagt Rizzoli. Die Feuerwehr zeigt sich jedenfalls für die Silvesternacht gerüstet. Es gibt mehrere Brandsicherheitswachen und innerstädtisch mobile Einheiten, die sofort ausrücken können. Größer ist aber die Hoffnung auf Vernunft und einen ruhigen Silvesterabend.

Auch im Vorjahr gab es bekanntlich entsprechende Verbote in Innsbruck. Rizzoli: „Es wäre vermessen zu sagen, dass nicht geschossen wurde, aber es war schon massiv weniger als sonst.“ Missbräuchliche Verwendung von Feuerwerken werde angezeigt, erklärte Rizzoli. Nachsatz: Man könne natürlich nicht alles kontrollieren.

Laut Polizei drohen empfindliche Geldstrafen im vierstelligen Eurobereich. Auch strafrechtliche Konsequenzen sind möglich. Wie berichtet, haben in sechs weiteren Bezirken die Behörden Einschränkungen erlassen. Dies gilt für den Waldbereich und Gegenden, in denen die Bodenvegetation oder die Windverhältnisse das Übergreifen eines Brandes begünstigen. Kufstein und Kitzbühel haben nach Niederschlägen keine Verbote erlassen. In Ortsgebieten sind private Feuerwerke grundsätzlich per Pyrotechnikgesetz verboten. Allerdings können Bürgermeister Ausnahmezonen von diesem Verbot verordnen. Beim Land Tirol gab es auf Anfrage keine Aufzeichnungen darüber, in welchen Gemeinden es entsprechende Ausnahmen gibt.